El sol, el agua y el viento son ingredientes fundamentales para conseguir que el mundo se mueva sin contaminar el planeta. Obtener energía de forma sostenible no sólo es una necesidad imperiosa, sino también una obligación en un mundo en el que la quema de petróleo o de carbón no puede seguir siendo una opción para el desarrollo humano. Y en esta búsqueda de alternativas energéticas naturales, la nieve se empieza a abrir camino para mostrar su verdadero potencial.

La nieve nunca ha sido utilizada como medio de obtención de energía. No es de extrañar, pues no es un recurso del que gocen todas las regiones del mundo. Sin embargo, en aquellas en las que este elemento tiñe las calles todo el año, su aprovechamiento no sólo es posible, sino que también puede ser un desahogo para las arcas públicas. De ahí surge un nuevo proyecto, liderado por investigadores japoneses, que pone el acento en transformar la nieve en energía en una de las ciudades con más nieve del planeta: Aomori.

En esta ciudad costera del norte de Japón ubicada entre las montañas Hakkōda y la bahía Mutsues, y en la que viven cerca de 300.000 habitantes, la media anual de nieve ronda los ocho metros de grosor durante todo el año. La intensidad con la que nieva y la necesidad continua de eliminarla para poder hacer vida en la ciudad, les llevó a pensar en qué podrían hacer con todo ese material que desechaban.

Hay que tener en cuenta los enormes esfuerzos logísticos que ello requiere; sólo en el último año se destinaron a retirar nieve 5.900 millones de yenes, cerca de 42 millones de euros. Además, durante el invierno, están obligados a cerrar varios tramos de la carretera nacional y no pueden volver a abrir hasta llegada la primavera.

Nace una solución

Los investigadores de la Universidad de Electro-Comunicaciones de Tokio (UEC) y la empresa emergente TI Forte parecen haber encontrado una solución. Los científicos utilizaron una antigua piscina abandonada de la ciudad y la reforzaron para almacenar allí la nieve y crear un novedoso sistema de generación eléctrica.

La idea es emplear grandes cantidades de nieve fría, en contraste con el aire exterior, para impulsar una turbina que genera electricidad. Es decir, la clave de la generación eléctrica está en el contraste de temperaturas. “Cuanto mayor sea la diferencia de temperatura entre la zona exterior y la interior, mayor eficiencia en la generación eléctrica”, afirma Koji Enoki, uno de los investigadores que lidera este estudio. Aunque no se trata de un proyecto nuevo, sí que es la primera vez que se intenta llevar a cabo.

Para sus pruebas se instalan tubos de transferencia de calor en la nieve, donde la temperatura contrasta con la del aire exterior calentado por el sol. El objetivo es generar corrientes en un sistema de turbina.

Los investigadores aspiran a que su sistema, basado en la corriente de convección, ofrezca la misma eficiencia que las instalaciones solares. Eso sí, con una mayor rentabilidad.

Esta generación de energía, sin embargo, también tiene sus obstáculos. Y es que no es viable en todo el mundo, sólo en aquellas que cuentan con grandes concentraciones de nieve. La generación eléctrica requiere de un gran volumen de nieve e instalaciones que puedan albergar esta gran cantidad, por lo que solo se podría aplicar a lugares muy concretos del mundo. Japón es por esto una zona ideal para probar esta nueva tecnología. El proyecto piloto se puso en marcha el pasado mes de marzo, por lo que las conclusiones de este estudio se conocerán en poco tiempo.

