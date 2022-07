El futuro de Paco Alcácer puede estar lejos de Vila-real. El atacante de Torrent y el club amarillo ya valoran una posible salida en este mercado de fichajes en caso de encontrar una fórmula que beneficie a todas las partes. Con contrato como 'groguet' hasta 2025, Paco Alcácer busca salir para sumar los minutos con los que no está contando en La Cerámica y de forma paralela la entidad liberarse del delantero por su alta ficha.

Ambas partes, tal y como ha publicado el diario AS, van de la mano y ya valoran estudiar las ofertas posibles que hay encima de la mesa. Por el momento, Paco Alcácer dispone de distintas opciones tanto de España como de fuera para salir este mercado.

Valorado en 9 millones de euros por el portal Transfermarkt, ninguna de las partes está dispuesta a ceder a cualquier precio. El club amarillo fichó, en enero de 2020, al ariete valenciano a cambio de 25 millones de euros.

La situación de Paco Alcácer

El atacante no ha sido indiscutible en ninguna de las dos temporadas en las que ha estado Unai Emery. En la 20/21 disputó, eso sí, un total de 39 partidos entre todas las competiciones. Pero sus números eran muy mejorables. La realidad es que Alcácer nunca ha sido el 'killer' que se esperaba cuando se le fichó. Aquel curso lo cerró con 12 dianas, 6 en LaLiga y 6 en la Europa League.

Peores fueron los registros de la temporada 21/22. El total fueron 22 partidos y solo 5 goles: 1 en LaLiga, 1 en la Champions y 3 en la Copa del Rey.

El jugador no encuentra la regularidad ni tampoco los minutos deseados como 'groguet', a la sombra de Gerard Moreno y ahora valora una salida. El futbolista, por lo pronto, no está entrenando con el equipo y no se descarta que se cierre alguna de las opciones en los próximos días. Si no es así, se terminará incorporando a la dinámica del equipo de Emery para ponerse a punto con el resto de sus compañeros.