Fue en 2008 cuando el Elda Prestigio ganó la último título liguero en tres décadas de dominio valenciano en la élite del balonmano español femenino. Este jueves, otro equipo, el AtticGo Elche de Joaquín Rocamora está a una sola victoria de lograrlo tras estrenarse a lo grande en su primera final de la historia anoche en el pabellón Esperanza Lag lleno hasta la bandera, con 1.850 espectadores en sus gradas.

Tras tumbar en semifinales (2-1) a al actual campeón, el Super Amara Bera Bera de Paula Arcos, este jueves sumaron el primer triunfo ante el Costa del Sol Málaga en un trepidante y emocionante partido que concluyó con 24-23 (10-10 al descanso).

Las alicantinas viajan ahora a Málaga, donde este domingo (18:00 horas, Teledeporte) podría conquistar el primer título de su historia, o en caso de que el anfitrión iguale la eliminatoria, jugársela en un tercer partido, también en tierras andaluzas, el miércoles 31 de mayo.

Cuatro 'Guerreras', dos en cada bando

Ante un Costa del Sol Málaga que ganó 2-0 al Rocasa Gran Canaria en semifinales y que como las ilicitanas cuenta con dos internacionales convocadas por el nuevo seleccionador Ambros Martín para la primera actividad de las ’Guerreras’ como Merche Castellanos y Silvia Arderius, las ‘guerreras’ ilicitanas Danila So Delgado y Clara Gascó estuvieron entre las referentes, igual que Nicole Morales, elegida MVPde este primer asalto, y Silvia Arderius, que anotó nueve de los tantos del Málaga.

El Elche llevó la iniciativa al final

Ninguno de los dos conjuntos pudo escaparse claramente en el marcador, como el 17-15 para el Elche, que el Málaga neutralizó con un parcial de 0-3 hasta el 17-18. Pero animado por su afición, el equipo franjiverde tuvo una marcha más y se puso por delante en el tramo final (23-20, m. 55), si bien su rival reaccionaba rápido. Brillaron también Alessandra Do Nascimento, con cinco tantos, y Patricia Méndez y Nuria Andreu, que anotó el 24-22 que dio la victoria, pues ya solo pudieron recortar sobre la bocina las de Jesús Gallardo.

El Esperanza Lag se frotaba los ojos ante el gran final de temporada de las de Joaquín Rocamora, que ya acarician un título que puede poner fin a quince años de sequía del balonmano femenino valenciano.

Ficha técnica:

AtticGo Elche: P. Rodrigues, E.Zhukova, T. Cornelia, L. Oppedal (1), C. Guilabert (1), P. Méndez (4), N. Andreu (4), D. P. So Delgado (2), N. Morales, C. Gascó (2), M. Flores (1), Z. Benítez, P. Wolfs (2), A. Do Nascimento (5) y R. More.

Costa del Sol Málaga: E. Doiro (3), S. Arderius (9), S. Bravo, E. Cuadrado, R. Campigli (1), M. Pérez (2), A. Gutiérrez (1), E. López (2), L. Sánchez, S. Ariadna, I. Dos Santos (4), M. Castellanos, R. Rojas (1) y V. Fernández.

Marcador cada 5 minutos: 2-1, 3-3, 6-4, 7-7, 7-8, 10-10 -descanso-12-12, 14-14, 17-15, 19-18, 21-20, 24-23.

Árbitro: Florenza Virgili y Ausas Busquets. Excluyeron a Wolfs, y So Delgado, tres veces y por ello descalificada (m. 50), por el Elche, y a Doiro, Campigli, M.Pérez y Gutiérrez por el Málaga.

Incidencias: Pabellón Esperanza Lag de Elche, ante 1.850 espectadores.