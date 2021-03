Telecinco 'sentencia' a Antonio David Flores

Mediaset ha terminado por prescindir de Antonio David Flores de su parrilla de contenidos televisivos tras el duro testimonio de Rocío Carrasco, su exmujer, que relató los supuestos malos tratos que sufrió por su parte. Según avanzaron fuentes oficiales del grupo, no está previsto que desde ahora Antonio David vuelva a los platós de Telecinco o Cuatro pese a que hasta la emisión del primer capítulo del documental ' Rocío, contar la verdad para seguir viva' el malagueño era colaborador en distintos programas como Sálvame. A modo resumen, Rocío Carrasca habló 25 años después del "infierno" que vivió con su exmarido, Antonio David Flores, al que ha demandado en diversas ocasiones por maltrato. Hasta la fecha, la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco se mantenía al margen.

A Antonio David le acusó de "manipular" la opinión de su hija, Rocío Flores, para alejarle de ella. "Ha hecho que me odien y que tengan esa imagen de mí, que es más cruel. Tengo a mis hijos muertos en vida. He tenido que hacer como que no os tengo estado vivos y ensuciando su mente. Eso no se hace con dos criaturas pequeñas, ni con una madre, ni con nadie. Y eso lo hizo él". Sobre todo, eso sí, incidió en el supuesto maltrato "físico y psicológico" al que le sometió. "Me agarró del pelo y me dio con la cabeza en la mesa".



La opinión pública