Cuidado que solo se ha ganado un partido

Admito que he vuelto a pasar cierto tiempo mirando la clasificación. Llevaba semanas sin hacerlo. Es una costumbre que tengo desde niño. Recuerdo que pasaba horas leyendo la Hoja de Lunes y sobre todo, mirando la clasificación, y con papel y boli en mano, miraba los próximos partidos del Valencia CF y los de sus rivales, y siempre me salían los números. Eran cábalas de una competición en la que ganar valía dos puntos y por lo tanto, desde el punto de vista matemático, era fácil ver dónde se dejaba los puntos cada equipo. Si ganamos este y estos pierden, y en la siguiente jornada nosotros empatamos y ellos vuelven a perder, nos metemos en la pelea... Luego llegaba el fin de semana y la decepción de cada domingo, pero el lunes ya andaba de nuevo en lo mismo. No diré que he vuelto a hacer cuentas para ver si llegamos a Europa porque no me creería nadie y porque solo escribirlo es un insulto a la inteligencia de quien lo lea, pero he dejado de tener pánico. Y en el fondo es lo que le ha pasado al equipo, o lo que empieza a pasarle al equipo. Es aquello de que la victoria en Yecla era importante porque llenaba la cantimplora de la confianza, pero tan malo es tener poca confianza como demasiada.

El Valencia CF solo ha ganado un partido de fútbol y esto está muy lejos de ser un punto de inflexión, de hecho, a poco que los futbolistas se lo crean, volverán a perder, ya sea en Mestalla frente a Osasuna o en El Sadar, da lo mismo. Este Valencia CF le gana a cualquiera si está unido y no le gana a nadie si no lo está. Dicho esto, si con lo que le cuesta ganar un partido a este equipo los jugadores se relajan después de sumar los tres puntos en Valladolid, igual es que merecen estar donde están. Seguro que han aprendido la lección. De hecho, la celebración en piña de todo el grupo en el Nuevo Zorrilla es la prueba de que saben perfectamente cómo duele el suelo y cómo sabe la derrota. Ayer mismo les decía que están pasando cosas en el vestuario valencianista y que no son casuales, y lo digo porque lo sé. Pues bien, hasta ocho jugadores publicaron ayer en sus redes sociales una imagen de la celebración conjunta del grupo tras ganar en Valladolid. Nueve jugadores -Soler, Racic, Paulista, Diakhaby, Lato, Correia, Guillamón, Yunus y Jaume- son demasiados como para creer que es fruto de la casualidad. Sea como sea, hay estadísticas que invitan a pensar que los jugadores no tienen nada que creerse ahora porque llevan tiempo demostrando que no se rinden. Según Opta, el Valencia CF es el equipo que más puntos ha sumado tras marcar goles en los últimos quince minutos de partido, concretamente siete puntos. Y eso que Gameiro falló los goles en Eibar y Vitoria...

