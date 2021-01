Vamos a tener un final de mercado al estilo Rufete

Termina el partido y Gayà resopla 'com un bou' mirando al suelo mientras anda hacia los vestuarios, de camino se cruza con Guillamón y lo abraza y detrás de él Jaume se tira al suelo y se lleva las manos a la cara. Es todo fruto de la tensión. Cada vez tengo más claro por qué Gracia lo fió todo al partido ante el Elche y decidió tirar la Copa del Rey. Y cada vez tengo más claro que de una forma u otra, los pesos pesados del vestuario sabían que el entrenador debía dejarse de copas y centrar todos los esfuerzos en el partido de liga. No digo que me parezca bien, digo que es bastante evidente que el temor y respeto que le tenía el vestuario del Valencia CF al partido era tal, que optaron por no competir en Copa porque saben que no la pueden ganar. Sí digo que me tranquiliza y no poco ver que los futbolistas están muy metidos y concienciados, y sobre todo responsabilizados con la situación del equipo. A poco que ellos dijeran que esto no es culpa nuestra y se dejaran llevar, el descenso estaría a la vuelta de la esquina. Y la realidad es que, aunque responsables porque son los que juegan los partidos, la gran culpa no es de ellos, es más que evidente. No puede descuidarse el Valencia CF porque el peligro sigue ahí, pero ganar aclara mucho el panorama. El partido deja además algunas buenas noticias en cuanto a nombres propios pero una reflexión final por encima de todas las cosas. El Valencia CF ganó desde el colectivo. La portada de este periódico decía algo así como que la solución la tienen los futbolistas y no hay otro camino que ese, que es el que han marcado los capitanes. En lo que a nombres propios se refiere me quedo fundamentalmente con el de Guedes. Está a años luz de lo que fue y de lo que se espera de él por lo que costó, lo que gana y lo que puede dar, pero hay que resaltar que salió al partido dispuesto a sumar y sumó. Es bueno que recicle así el castigo de Copa del Rey porque estamos hablando, fundamentalmente, de actitud. Y estaremos todos de acuerdo en que para no sufrir como hasta ahora, el equipo le necesita. Guedes puede ganar partidos y a este Valencia CF le cuesta mucho ganarlos. Miren si no cómo han sido las dos últimas victorias en Liga, la de Valladolid y la de ayer... Por último, tenemos el asunto de los fichajes. Si a principios de semana en el club había moderado optimismo en poder cerrar algún refuerzo, ahora hay optimismo elevado a la enésima potencia. Y mucho trabajo porque los días finales de mercado tienen estas cosas. Todo el mundo preparado porque nos esperan dos días frenéticos, y lo digo para que se me entienda, al más puro estilo Rufete. El Valencia CF debe cumplir con su obligación, darle herramientas al entrenador y al equipo para ganar partidos.