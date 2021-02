La guardería del vestuario del Valencia

Si después de leer lo que viene en adelante alguno cree que pienso que los futbolistas son niños o que los vestuarios en el fondo parecen guarderías, no irá desencaminado del todo porque la metáfora es buena. Los jugadores son los que se visten de corto y los que juegan los partidos, pero buscan desesperadamente excusas para no sentirse culpables de una mala situación. Recuerdo a un tipo duro y veterano como Enzo Pérez que tras ganar el quinto partido de Liga después de perder los cuatro primeros salió a sacar pecho en vez de pedir perdón porque era el capitán de un Valencia CF que tenía tres puntos en cinco jornadas. El futbolista es egoísta por naturaleza porque en líneas generales se necesita ser egoísta para llegar a la élite. Compiten por un puesto en el equipo con el compañero de vestuario desde niños, y si les das a elegir entre jugar todo y que el equipo no cumpla los objetivos y jugar apenas pero que el equipo cumpla los objetivos, eligen lo primero. Así es el jugador de fútbol. Y luego los podemos acusar de lo que nos dé la gana, pero la realidad es que son capaces de tirarse 'la manta al coll' y dejar caer a un equipo porque a pesar de ganar una barbaridad de dinero no se sienten cómodos y sobre todo, encuentran excusas para no sentirse responsables. si hay excusas, simplemente las hacen suyas. Recordemos el tramo final de la temporada pasada tras el covid. Ellos son así, pero si sabes manejarlos, ganan partidos y tocas la gloria. Y la diferencia entre el presidente, entrenador o director deportivo que sabe manejarlos para que rindan es la diferencia entre el bueno y el malo. Me lo dijo hace mucho tiempo Pedro Cortés, «si mi entrenador tiene que plancharle la ropa cada noche a la estrella del equipo para que sea feliz, marque goles y me haga ganar partidos, pues mi entrenador tendrá que plancharle la ropa cada noche a la estrella de mi equipo». Es una metáfora tan exagerada, que se entiende a la perfección, es decir, haga usted lo que considere pero que rindan. Dicho esto, no deberíamos olvidar que lo último que sabemos de los futbolistas del Valencia CF es que salieron a pasearse a Valdebebas y contemplar a los jugadores del Real Madrid pasarse la pelota, y teniendo en cuenta que cuando saltaron al terreno de juego el equipo estaba solo tres puntos por encima del descenso y que el entrenador se la juega, en el próximo partido podremos saber si la cosa va con ellos independientemente de si lo ganan. En algo más de veinte minutos se puede saber si unos futbolistas están dispuestos a darlo todo por su entrenador o no. De hecho, en el partido ante el Real Madrid bastaron cinco para que nos diéramos cuenta de que esa tarde decidieron tomársela como libre. Veremos qué deciden el sábado. Ansioso estoy.