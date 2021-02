Sonó en mi cabeza como un estruendo. "Morales es mejor que Guedes". Tal cual. Fue en Superdeporte TV, que se emite cada lunes en Levante TV a las tres de la tarde. Lo dijo Miki, y le tuve que volver a preguntar. ¿Me estás diciendo que crees que el Comandante Morales, el jugador del Levante UD, es mejor que Guedes? "Solo tienes que mirar las estadísticas de rendimiento deportivo". Mi cabeza se volvía loca porque de repente me di cuenta que tal vez esa afirmación tuviese más fondo del que parece en principio. Pregunté a Vicente Linares qué le parecía y dijo "yo me puedo subir a ese barco, sin problemas". El tercer contertulio era Luismi Loro, ex futbolista y miembro del cuerpo técnico de Javi Calleja. Lo mismo. Morales es el mejor jugador de la historia del Levante UD y Guedes el fichaje más caro de la historia del Valencia CF. Y sí, a fuerza de ser sincero, ahora mismo también lo pienso. Por edad Guedes está a tiempo de demostrar que es mejor que Morales, pero esperaré sentado a que el portugués reaccione o a que Gracia haga algo más que quitarlo del equipo.



Javi Gracia y los arrebatos

En cuanto al Valencia CF y su juego, recordar que la victoria era tan importante que debía saborearse hasta con cierta delicadeza, pero no debe esconder el juego pobre del equipo. He dicho alguna vez y me mantengo hoy que los arrebatos son necesarios y que has de tirar de ellos para momentos determinados, pero que un equipo tiene que tener un plan, o mejor dicho, el plan no puede ser tirar de voluntad cada partido. El Valencia CF de Javi Gracia ha mejorado, sobre todo en defensa porque ya no le hacen tantas ocasiones de gol y con tanta facilidad, pero en el aspecto ofensivo el equipo no termina de arrancar y salvo algún fogonazo generado por calidad individual de un futbolista, el equipo es demasiado previsible. En otras palabras, ¿cuáles es el plan cuando el equipo tiene la pelota? La respuesta a esa pregunta la tiene Javi Gracia. O la debería tener.



Peter Lim gana dinero

Dice la revista Forbes que Peter Lim vuelve a estar entre las mil personas con más dinero del mundo. Uno ya no termina de tener muy claro que eso sea necesariamente algo bueno para el Valencia CF porque algunas decisiones del máximo accionista han roto la ecuación de que lo que es bueno para el Valencia CF es bueno para Peter Lim, pero espero que sirva para que el máximo accionista de por fin un paso adelante y reanude las obras del nuevo estadio. Hasta la fecha ha demostrado tener muy poco interés y debería tener en cuenta que el nuevo estadio es la futura casa del valencianismo. Esperemos que se decida a avalar la financiación de las obras.