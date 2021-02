La reunión con Ximo Puig es la clave

Una cosa sobre el asunto de las obras del nuevo estadio. Que Lim avale un crédito pedido por el Valencia CF es una posibilidad que está sobre la mesa desde hace unas semanas. Pero es que de otra manera no puede ser, es decir, el Valencia CF, dada su situación financiera actual, solo puede tener un crédito para acabar el campo o para comprar un campo de alcachofas si alguien le avala. Si le avala Lim, habrá bancos haciendo cola para prestarle el dinero al Valencia CF porque los bancos viven de prestar dinero. ¡Ese es su trabajo y para eso existen! Si el crédito está avalado y tiene garantías, se lo dejarán, y si en algún momento el Valencia CF no puede pagar, el banco irá al avalista y le dirá «oiga, me tiene que pagar usted». Y el avalista es Lim, como un padre y una madre avalan a un hijo para que pida una hipoteca al banco y poder comprarse una casa con la que empezar una nueva vida. Si hay avalista, hay crédito. Esto del capitalismo funciona así. Llegados a este punto, si no hay prórroga de la ATE estaremos ante un panorama feo para el Valencia CF, y claro también para Peter Lim. Pero en definitiva para el Valencia CF y todo aquel que quiera comprarle las acciones si es que él quiere venderlas. Dicho de otra forma, Lim puede salvar el escollo de la ATE y mantenerla viva para que no sea un problema si en el futuro se plantea vender su mayoría accionarial. Por lo tanto, cuando sepamos qué plan le presenta a Ximo Puig podremos evaluar con mayor certeza las intenciones del máximo accionista con el club en el medio y largo plazo. Por mi parte, abro todo el abanico de posibilidades porque solo Lim sabe qué sucederá. Suya es la decisión. PD: Sigo esperando a que los que tenían que informar sobre la reunión de Queralt con Bankia nos informen. Yo no me fiaría de banco que da información financiera de sus clientes a terceros, por eso no creo que Bankia lo haga.



Es curioso que ahora hay una cámara novedosa para televisar los partidos de fútbol con un amplio angular que permite una panorámica tal, que se supone que te ha de dar la sensación de estar dentro del partido. Bienvenida toda novedad que ayude a mejorar el espectáculo ya sea en casa o en el estadio, lo que me llama la atención del asunto es que la venden con este eslogan: «Real como si fuese un videojuego». Pero vamos a ver. Si es real no es un videojuego, eso para empezar. Y segundo, ¿el tema está en que los partidos de fútbol tienen que parecer videojuegos? Se supone que son los videojuegos los que a fuerza de ser realistas tienen que parecer partidos de fútbol. ¿Me hago mayor o el mundo se ha vuelto loco?

