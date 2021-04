Florentino Pérez el filisteo, Amazon y Netflix

En el Rea Madrid se ha dado por bueno el empate a cero ante el Getafe porque el equipo llegaba con muchas bajas. Y se da por bueno a pesar de que antes el Atlético había ganado al Eibar y en la lucha por la Liga perdía dos puntos respecto a los rojiblancos. Se da por bueno porque claro, el Madrid tiene también en el horizonte la semifinal de Champions contra el Chelsea.

El Real Madrid anda toda la temporada corto de efectivos pero en verano no fichó a nadie. Tampoco en enero. Ojo al concepto, el Real Madrid se está jugando la Liga y la Champions y no ha fichado a nadie en enero. Ahí tienen el motivo por el que Florentino Pérez impulsa la Superliga europea. En materia de fichajes no puede competir con PSG o Manchester City. El panorama actual no le ajusta. Necesita pasta para sus cosas. Y lo mismo pasa con el Barça, que le viene justo pagarle a Messi. Tengo más o menos claro que lo que resulte de todo esto será algo diferente y que el fútbol evoluciona y no puede ser siempre igual porque de hecho no es igual ahora que hace 50 años, pero eso es una cosa y otra lo que propone Florentino Pérez, que es básicamente competir en la Liga española pero jugando al mismo tiempo otra competición que a ellos les da tal barbaridad de dinero, que hará que ganarles la Liga sea materialmente imposible. Los tres equipos españoles de la Superliga europea jugarán en la Liga española dopados económicamente.

Esta competición de Florentino convierte en quimera que se repitan hazañas como las del Superdepor, el Villarreal que se metió en semifinales de Champions, el Alavés que jugó la final de la UEFA o el Valencia CF que ganó dos Ligas, una UEFA, una Supercopa de Europa y jugó dos finales de Champions. Por otra parte no deja de ser llamativo que Tebas o Rubiales pongan el grito en el cielo cuando uno pone los partidos a la carta para espectadores asiáticos o está dispuesto a que se juegue un partido de la Liga en Miami, y el otro se lleva la Supercopa a Arabia pagándole más al Madrid que al campeón de Copa. Lo que ha hecho Florentino me parece inmoral, pero les ha comido la tostada a los dos. Lo que más me molesta es la traición de Real Madrid, Barça y Atlético, pero negarle al fútbol la posibilidad de asumir nuevos retos no tiene sentido. Es como quejarse del fútbol moderno a través de las redes sociales, al tiempo que no bajas a la librería de tu calle porque compras el libro por Amazon, o haces la compra semanal online y el tiempo que ahorras en ir y volver de la tienda o el supermercado lo pasas viendo Netflix... Evolución sí, Florentino no. Su modelo mata de raíz una de las grandezas del fútbol, que un instante separa el éxito del fracaso. Y ese es el instante del pequeño, el de David contra Goliat. Florentino I el filisteo.