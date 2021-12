Desde que en 2007 dio el salto al ciclismo profesional, el alicantino de Cocentaina Rafa Valls, ha pasado por los grandes equipos del pelotón internacional: Lampre, Lotto, Movistar, Barhain... Ha participado en 4 Giros de Italia, 5 Tours y 2 Vueltas a España. Ganó una etapa en el Tour de San Luis en 2010, otra en el Tour de Omán (2015) y la Clásica Ordizia (2019).

Hace unos días, a través de su cuenta de instagram, y con una extensa carta, anunciaba su decisión de dejar el ciclismo profesional dejando atrás 14 temporadas al máximo nivel y renunciando a un año más de contrato con el Barhain, uno de los equipos más potentes del UCI World Tour . Pasados unos días ¿se reafirma en su decisión?

Sí, no ha sido una decisión tomada de hoy para mañana, sino que es algo que llevaba meditando muchos meses. Lo había hablado ya con mi familia, mis amigos.

¿Cómo se lo tomaron en su equipo, el Barhain? Porque ya contaban con usted para 2022...

La verdad es que muy bien. Era algo que me quitaba el sueño, estuve varios días sin dormir porque no sabía cómo decírselo al equipo. Soy consciente de que lo he dicho tarde, en un momento complicado de la temporada. Lo comuniqué en noviembre cuando ya estaban hechos los planes de 2022. Pero entendieron mis motivos y me sentí arropado por ellos, fue un gran alivio.

¿No se veía con fuerzas para seguir una temporada más?

Físicamente sí, pero psicológicamente, no. No me sentía con la motivación suficiente para rendir al máximo nivel con el equipo en una categoría que te obliga a una exigencia diaria. Es algo normal, las etapas llegan a su final y era el momento de hacerlo. Pensaba que llegaría más tarde pero al final ha sido ahora y creo que es lo mejor para mí. He querido ser honesto con el equipo, últimamente me costaba encontrar la motivación para entrenar, para rendir al nivel que se esperaba de mí.

Las lesiones, las caídas ¿han sido su principal hándicap, como la que sufrió en el pasado Giro de Italia?

La verdad es que es un problema que llevo arrastrando desde hace años, he tenido muchas caídas graves con fracturas de clavícula, costillas, húmero, la cadera dos veces... Cada una de esas lesiones suponían empezar de 0, estar meses parado y tener que recuperar la forma física. Eso psicológicamente te va mermando, no somos superhéroes, al final todo eso te va pesando.

Pero curiosamente la temporada 2021 no le ha ido mal...

No, de hecho creo que he hecho mis mejores números este año, no es una cuestión de nivel, sino de agotamiento psicológico.

Con lo que cuesta llegar a tener ficha en un equipo como el Barhain muchos de sus compañeros pensarán que está loco por dejar pasar un contrato así

Sí, no es lo habitual pero también estoy contento de que cuando me he ido del ciclismo profesional es porque he querido y no porque no tuviese equipo.

¿Cuál es la espinita que le queda pendiente?

En el Tour de 2010 finalicé segundo en la octava etapa, creo que ese día podía haber ganado. Nunca he vuelto a estar tan cerca. He tenido el privilegio de poder participar en cinco Tours, de lo que estoy muy orgulloso así como de haber estado tantos años en el ciclismo profesional.

Supongo que su futuro seguirá estando en el mundo del ciclismo. El año pasado creaba una Escuela de Ciclismo que lleva su nombre en su pueblo, Cocentaina ¿se va a dedicar ahora a desarrollar este proyecto?

Sí, el ciclismo me apasiona y voy a seguir dedicado a él aunque de otra forma. Estoy muy ilusionado con la Escuela, es un proyecto que hemos puesto en marcha un grupo de seis personas y queremos ir avanzando y creciendo poco a poco. La Escuela se está consolidando y ya tenemos 29 niños y niñas.

"El ciclismo me apasiona y voy a seguir dedicado a él aunque de otra forma. Estoy muy ilusionado con la Escuela que hemos formado en Coentaina, también me he sacado el título de Nivel 3 de Director Deportivo" Rafa Valls - ciclista

Además de ayudar a forma jóvenes ciclistas, ¿se ve dirigiendo un equipo?

Es algo que desde luego también he pensado. De hecho he aprovechado estos últimos meses que he estado parado para sacarme el título de Nivel 3 de Director Deportivo.

Usted tiene 34 años ¿cuántos de ellos pedaleando?

Empecé en el ciclismo muy temprano, a los 8 años. Mi padre siempre ha sido un apasionado del ciclismo, no llegó a competir pero le gustaba mucho. Mi hermano mayor competía y eso me animó a probarlo y a empezar a practicar este deporte.

¿Y cuándo se dio cuenta de que podía dedicarse al ciclismo? ¿Que podría llegar a ser su profesión?

Creo que a partir de los 18 o 19 años. Es la edad clave, cuando todo se empieza a complicar. Es el momento en el que tienes que decidir, en el que el nivel de exigencia aumenta mucho y para llegar a ser profesional tienes que entrenar muy duro, cuidarte mucho en todos los aspectos.

Su marcha deja huérfano a ciclismo valenciano en el campo profesional ¿Ve relevo a corto plazo?

Es cierto que nos gustaría que en el ciclismo valenciano hubiese más cantera, necesitamos más carreras para que los jóvenes cojan experiencia y puedan competir al más alto nivel para tener opciones de futuro. Actualmente podemos presumir de tener a Juan Ayuso que estoy seguro de que no sólo será un referente nacional, sino a nivel mundial. En el ciclocrós tenemos otra gran figura que es Felipe Orts.

Tiene dos hijos de 10 y 6 años. ¿Les gusta el ciclismo?

Sí, de hecho ya están en la Escuela y están empezando a competir, es algo que me hace mucha ilusión. Me gusta que practiquen ciclismo pero la verdad no me gustaría que se dedicasen a ello, es un mundo muy complicado.

¿El ciclismo le ha robado muchos momentos con sus hijos?

Pasamos mucho tiempo fuera de casa y es duro, aunque en mi caso, como he tenido largos periodos de baja por caídas, durante la rehabilitación podía pasar mucho tiempo en casa, así que también he podido disfrutar de mis hijos. Hay que mirar siempre el lado bueno de las cosas.

¿Se ha sentido arropado por sus compañeros de pelotón tras su retirada?

Sí, más de lo que esperaba. Estoy muy agradecido porque desde el momento en el que lo anuncié, me empezaron a llegar mensajes de mucha gente, algunos cercanos pero otros con los que no tenía tanto trato pero que aún así, querían transmitirme sus mejores deseos.

¿Ha vuelto a coger la bici o la tiene aparcada?

De momento está aparcada. Normalmente me tomaba 3 semanas de vacaciones antes de empezar la pretemporada pero la verdad es que este año llevo ya dos meses sin cogerla. La miro... pero ahí está. Cuando me lo pida el cuerpo volveré a subirme. Necesitaba un descanso.