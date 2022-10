El valenciano Vicente Belda (Cocentaina, 68 años), primer director deportivo de Alejandro Valverde como profesional en el período 2002-2004 con el equipo Kelme, considera que el ciclista murciano que se acaba de despedir del ciclismo en Il Lombardia "es sin duda el corredor español más completo de la historia".

"Es difícil decir si ha sido el mejor español de la historia, pero para mí sí. Hay que tener en cuenta que estuvo dos años parado, si no, su palmarés sería más amplio. Hablamos del corredor más completo porque ganaba subiendo, bajando, hacía buenas cronos. Creo que, con diferencia, ha sido el más completo. Por ejemplo, Contador ha ganado grandes, pero no clásicas", comentó a EFE el extécnico alicantino.

Según recuerda Belda, el campeón del Mundo 2008 "a los directores nos lo ponía muy fácil porque era un corredor garantía. Con nosotros en Kelme tuvo el aprendizaje, el despegue y desarrollo que precisaba en aquellos tiempos".

"Para mí, Valverde ha sido un fenómeno como persona y como ciclista, y además su entorno actuaba siempre con educación y discreción. De otros podía tener alguna duda, pero Valverde era disciplinado. Estoy satisfecho con la parte que me corresponde, hicimos lo que pudimos para lograr su progresión", señala.

Belda recuerda que "El Bala" se crió en la factoría de Kelme desde sub'23, cuando ya se veían "de lejos" sus cualidades.

"Por ejemplo, yo fui el descubridor de Nairo Quintana, y le dije al gobernador de Boyacá que el único diamante que había en aquel momento era Nairo, que tenía 18 años. Se dejó aconsejar y progresó. Lo mismo pasó con Valverde. El chaval tenía potencial, pero había que pulirlo y tratar de que no se desviara. Cayó en el nuestro equipo en buenas manos", asegura.

Instinto innato de ganador

Belda abanderaba el Kelme cuando llegó Alejandro en 2002. "Ya le estábamos haciendo un seguimiento y sabíamos que iba a debutar como profesional muy pronto. El primer año le costó adaptarse, pero luego enseguida despuntó".

"Desde juveniles destacaba junto a Rubén Plaza, en la zona eran los mejores. Rubén pasó a Banesto sub'23 y Valverde se quedó con Paco Moya en el Kelme. Nos sorprendió pronto su instinto ganador, en cuanto veía una pancarta esprintaba, aunque la pancarta fuese publicitaria o de un partido político", rememora Belda.

A criterio de Vicente Belda, a Valverde "tal vez le haya faltado ganar alguna grande más, alguna Vuelta, ya que el Tour es más difícil".

"Era como Jalabert, un corredor bueno en el llano, en crono también, pero la alta montaña se le atragantaba. Para el Tour no le daba, pero para haber ganado más vueltas sí, incluso algún Giro de los de antes, sin tanta alta montaña".

Comenta Belda que "las virtudes de Valverde taparon sus defectos". "Era un chaval de instinto ganador, matador, que no perdonaba si podía ganar. En la primera Vuelta, en 2002, se retiró en la etapa del Angliru, queríamos que aprendiera y le dijimos que se bajara de la bici. Luego hizo tercero en 2003. No creo que le faltara cabeza, no estoy de acuerdo con eso que algunos piensan", asegura.

"Quizás con otra programación del calendario de temporada hubiera podido conseguir algún objetivo más, sobre todo en vueltas. Siempre ha disputado todo el año y no ha tenido el descanso que precisaba, mantenía picos de forma muy prolongados", concluye Belda.