Otro sprint, otra victoria para Elisa Balsamo. La italiana del Trek-Segafredo se ha impuesto este viernes en Vila-real al esprint en la segunda etapa de la Setmana Ciclista - Volta Femenina de la Comunitat Valenciana. Un triunfo con el que la ciclista italiana consigue aumentar su renta con respecto a sus perseguidoras en la clasificación general y seguirá llevando por segundo día consecutivo el maillot naranja de líder.

Tras partir de la localidad de Borriana, la etapa 2 presentaba una primera parte montañosa donde, como estaba previsto, el pelotón se ha visto muy reducido aunque sin problemas para que las favoritas pudiesen jugarse la etapa al esprint.

Caídas y abandonos

La nota negativa ha estado en las caídas, ya que antes de encarar el puerto puntuable del Marianet, una montonera ha obligado a abandonar a la española de Movistar Team, Sara Martín, y la australiana del Cofidis, Josie Talbolt.

Varias han sido las ciclistas que han querido formar la fuga del día, aunque solo Vettorelo (BEPINK) y Lejeune (MASSI Tactic) han logrado mantener cierta ventaja sobre el gran grupo.

Batalla antes de Eslida

En la subida a Eslida, segunda del día, el equipo UAE ADQ ha acelerado el ritmo del pelotón, lo que ha generado que el pelotón se dividiera generando una bonita persecución durante varios kilómetros que ha terminado uniendo los grupos. El último intento de fuga lo ha protagonizado Quinty (LivRTeqFind), que ha sido neutralizada a 33 km de meta.

Ya en los kilómetros finales de la etapa los equipos de las velocistas han preparado la llegada sin mayor problema y finalmente en las calles de la localidad de Vila-Real, Elisa Balsamo ha vuelto saborear una nueva victoria. Tras la italiana han llegado Lotta Henttala (AG INSURANCE - SOUDAL QUICK-STEP TEAM) y Megan Jastrab (Team DSM), completando el podio.

Sin cambios en las clasificaciones en vísperas de la etapa reina

La jornada no ha traído cambios en las clasificaciones: Elisa Balsamo mantiene el maillot de la CG, Matilde Vitillo (BEPINK) sigue como mejor sub23 y Katia Ragusa (LivRTeqFind) continúa como la reina de la montaña, justo antes de la etapa reina. La canadiense Olivia Baril (UAE TEAM ADQ) se ha subido al podio como la líder de los Sprints Intermedios.

La valenciana Sandra Alonso, tras salvar el día en el grupo principal, se mantiene como mejor autonómica de la prueba, de las cuatro que finalmente tomaron la salida el jueves en València. Movistar Team sigue al frente como el mejor equipo.

Etapa reina en tierras alicantinas

Mañana la Setmana Ciclista parte desde Agost y finaliza en Altea para un total de 132 km por tierras alicantinas. Se trata de una jornada de montaña con tres puertos puntuables, comenzando con el Alto de Tibi (3ª categoría), seguido del Alto de Tudons (1ª categoría) yfinalizando con el Alto Confrides (2ª categoría) que se coronorá a 22 km de meta.

La carrera en directo en todo el mundo

La empresa SportPublic TV es la encargada de la producción y retransmisión a través de la plataforma YouTube, con la narración de Jonkar Rey. Como novedad este año, se puede disfrutar de la retransmisión en directo en la plataforma Twitch, a través del medio especializado en ciclismo A Pie de Puerto.

"Me ha costado en las subidas, pero lo he conseguido"

La líder de la Setmana Ciclista valoraba así su segundo triunfo en la ronda, y la etapa reina de este sábado: "No ha sido fácil, muchas subidas al principio, pero al final Ilaria ha vuelto a hacer un gran trabajo, así que he tenido una salida perfecta. El sprint nunca es fácil, pero sí que ha sido bueno, así que estamos muy satisfechos. Estaba tercero en la última rotonda, que era la posición perfecta para el sprint. Mañana será la etapa reina para nuestros dos escaladores, tenemos escaladores muy fuertes en nuestro equipo, así que seguro que se divertirán mucho. Para mí, no mucho, pero sobreviviré".

"Es como un sueño para mí [tener a Yaya de vuelta] porque hemos trabajado juntas durante muchos años y para mí ella es realmente la mejor en este trabajo. El año pasado, cuando hablé con Ina [Teutenberg, DS] sobre la salida, mencioné el nombre de Ilaria y ella también estaba muy contenta de tenerla en el equipo. Hoy ha sido diferente a ayer porque Ilaria me ha entregado a 1 km para ir a rueda del UAE. Me ha costado en las subidas, pero lo he conseguido", añadió.