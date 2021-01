Espere que Manu Vallejo jugue contra L'Atlético...

L´encontre davant l'Osasuna del passat dijous ens deixa un miserable punt, que d`inflexió te ben poc, en un altre 'partit' ronyós del Valencia CF que torna a caure en els pecats de sempre. Molta imprecisió amb la pilota, poca claredat en el joc, sense pegada, blanet en defensa i m'atreviria a dir que, amb poques ganes de guanyar. No m'ha semblat que l'equip es jugava la vida, com si fora una final, tot el contrari, he vist un equip apàtic, esclafat i desmotivat. En definitiva, un altre encontre decebedor del Valencia CF, que no acaba de fer eixe pas endavant tan desitjat. El més trist de tot és que l'Osasuna, que està en descens, es presentava en Mestalla com a rival directe en la lliga i, amb molt poquet, simplement defenent ordenat i eixint a la contra, en el primer xut de tota la primera part, et fa un gol. Resulta desesperant. Per a quan una victòria del Valencia CF en Mestalla? Quan tot pareixia que l'equip de Javi Gracia estava reviscolant, amb 2 victòries en Copa del Rei i la de Valladolid en lliga, tornem a pegar-se un tir al peu. En fi, caldrà molta, però que molta paciència, perquè l'equip continua cremant-se en la part baixa de la classificació i la reacció no arriba, com tampoc arriben els reforços, que tant ens calen. Ara diuen que, possiblement, vinga Piccini... si és així, benvingut siga el reforç però necessitem algo més, sobretot al mig del camp, perquè si Carlos Soler o inclús Racic es refreden, no hi ha recanvi específic per a eixes posicions.

Demà diumenge toca jugarse els tres punts amb el Atlético de Madrid, que enguany està imparable i de segur no es deixarà sorprendre per un Valencia CF tan descafeïnat com l'actual. Però açò és futbol i pot passar qualsevol cosa, sempre que l'equip de Javi Gracia mostre més garra i ganes de guanyar, perquè en cas contrari, no hi haurà res a fer. Si hem de destacar alguna cosa positiva d'enguany és que el Valencia CF ha quallat bons 'partits' davant els rivals més forts com: Real Sociedad, Barça, Real Madrid i també Atlético de Madrid (malgrat que es va perdre) per tant, esperem, si més no, un encontre competit, disputat i després, ja vorem què passa. També espere que Manu Vallejo dispute alguns minuts, perquè és incomprensible que jugant en Mestalla davant l'Osasuna i amb l'empat en el marcador, no jugue cap minut qui és el futbolista amb més garra i més capacitat per a revolucionar un encontre. No ho entenc.

Canviant de terç. El sorteig de la Copa del Rei ens ha emparellat davant d'un dels 'cocos' del bombo com és el Sevilla. Tota la sort que el Valencia CF va tindre en les anteriors eliminatòries, enfrontant- se a equips de 2n B, l'ha perduda de colp en el sorteig d'ahir. Personalment, m'agrada eixe emparellament perquè, com a mínim, vorem un bon 'partit' de futbol. El cas és que carregar-se al Sevilla en Copa, seria la bomba i ens donaria una bona injecció de moral. Salut i amunt!

