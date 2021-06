Hace algunas semanas, tal y como adelantó SPORT, el FC Barcelona sondeó el fichaje de Gianluigi Buffon para ocupar el puesto de guardameta suplente de Marc André ter-Stegen. El italiano llegaba como agente libre tras abandonar de nuevo la Juventus, y quería una nueva aventura. Finalmente, el fichaje no avanzó y el veterano portero eligió volver al Parma Calcio donde creció, para jugar en la Serie B.

En su presentación con el club italiano, Buffon se refirió a sus ofertas y justificó su elección. Preguntado por la del FC Barcelona, el portero no la desmintió, y dio a entender que la dejó pasar por la falta de minutos que prometía el club azulgrana ante la sombra de Ter Stegen.

"¿El Barça? Tenía dos ofertas importantes, pero no quería volver a ser suplente, estaba cansado de ser el segundo. Lo hice en la Juventus por el vínculo que había ahí, pero la verdad es que no quería volver a hacerlo, como en los últimos dos años", comentó a Sky Sport el primer día como jugador del Parma. "Tenía otras ofertas interesantes, incluso en equipos de Champions, sin embargo, al final la implicación emocional hizo el resto".

"Sentí mucha emoción, al final la implicación emocional es la única forma de seguir jugando a niveles altos. Sabía lo que el Parma me podía dar algo que ningún otro equipo me podía dar. Estoy feliz con el cariño de la gente, ver ciertos lugares me hace sentir como en casa. Es un lugar que amo", añadía sobre su reciente fichaje.