Después de muchos rumores, el Barcelona tiene un acuerdo con el Leipzig para la venta de Ilaix Moriba. El centrocampista tuvo varias ofertas, sobre todo de la Premier, pero él quería jugar en el club alemán, equipo que le ha prometido protagonismo y que además juega la Champions League.

El acuerdo entre Ilaix Moriba y el Leipzig lleva cerrado unos días, pero los alemanes no querían llegar a los 15 millones de euros que pedía el Barcelona. De hecho, la última oferta fue de 8 ‘kilos’, cifra inadmisible según los culés. Quien sí estaba dispuesto a pagar ese dinero era el Tottenham, y aunque el centrocampista no quería ir a la Premier se paró a escuchar la oferta ante la posibilidad de que los alemanes no pagasen lo que pedía el Barça.

Finalmente, Ilaix firmará por el Leipzig, que pagarán entre los 15 y 20 millones, entre fijo y variables, por el futbolista. Ahora, el jugador tiene permiso para viajar a Alemania a pasar la revisión médica y donde será presentado. La razón por la que al final decidieron subir la oferta es la venta de Sabitzer al Bayern Múnich.