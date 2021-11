Kylian Mbappé sigue sin aclarar su futuro cuando queda mes y medio para ser agente libre. El delantero francés no da pistas y deja pasar los días sin regatear esfuerzos en el PSG, donde sigue tirando del carro ante la irregularidad de Neymar y de Messi, las dos rutilantes estrellas del equipo parisino con mejor sueldo y jerarquía que el delantero galo. “¿Mi futuro? No lo sé todavía. Estoy en París. Ya dije que he pasado cinco años extraordinarios aquí, he disfrutado de cada instante y continúo haciéndolo. Aquí, un montón de cosas importantes van a llegar, de grandes oportunidades, pero ya he hablado de ello antes”, dijo a ‘TNT Sports Brasil’.

Capotazo

Tras la respuesta genérica, le preguntaron si quería decir que se quedaba en París: “Estoy aquí, estoy aquí todavía, estoy aquí esta temporada”. Un nuevo capotazo que no aclara si tiene decidido renovar o no antes del 1 de enero, momento en el que será agente libre para negociar con cualquier equipo. Eso sí, tuvo tiempo para halagar a Benzema con el que forma pareja inseparable en la tricolor: “Se merece todo lo que le pasa. Es un gran jugador, que marcó la historia del Real Madrid. Hizo grandes cosas con la azul: hizo un largo descanso, ha vuelto, y todo el mundo está contento con él”.

Sus palabras no cambian nada la situación. El PSG sabe que va a ser muy difícil convencerle. Ha rechazado cada oferta que le han hecho y sigue sin mover ficha. Han ido por las buenas y por las malas y ni así consiguen que cambie de opinión. El jugador se centra en hacer lo que sabe, no se guarda nada y así es difícil que haya reproches de los dirigentes capaces de utilizar cualquier argumento para salvarse ellos y que el malo sea el jugador.

En el Real Madrid van con pies de plomo. Ya nadie habla de él después de las pataletas de Leonardo, que ha aprovechado cada expresión para atacar al club e intentar ganarse el favor de su afición y justificar su propio fracaso.

Florentino Pérez lo tiene todo preparado para recibirle por la puerta grande, pero lo hace en silencio y mirando hacia otro lado. No quiere pasos en falso, al igual que el jugador, que sabe que si dice que se va vivirá un infierno en sus últimos seis meses con unos dirigentes capaces de todo. El PSG, al contrario que el Madrid, esclaviza a los jugadores quieran irse o no imponiendo su voluntad o castigando al que no obedezca. Y si no, que se lo pregunten a Rabiot, por ejemplo.