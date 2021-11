Isco no tiene futuro en el Madrid y esto él ya lo sabe. Carlo Ancelotti pensaba que podría recuperar al mejor Isco, pero lo cierto es que el malagueño no está deslumbrando en el equipo, lo que se está traduciendo en pocas oportunidades para el centrocampista.

El malagueño acaba contrato el 30 de junio de 2022 y los blancos no piensan en una renovación. Para el Real Madrid lo mejor sería que el atacante saliese el siguiente mercado de invierno, ya que de esta manera podría sacar algo de beneficio por él además de que dejarían de pagar inmediatamente su sueldo. Por otra parte, el equipo de Ancelotti tampoco descarta una cesión hasta que acabe contrato para que de esta manera puedan quitarse su ficha o al menos gran parte.

Son varios clubes los que ya han mostrado interés en el jugador de 29 años. Ahora mismo el mejor colocado es el Arsenal, pero Sevilla y Betis también tendrían a Isco en el punto de mira. Pues si algún equipo acelerase la operación para el siguiente mercado lo cierto es que el Madrid no pondría ningún impedimento en la salida del atacante.

Actitud

La actitud del malagueño ha dejado mucho que desear en el entorno madridista. Isco no rinde en los entrenamientos porque entiende que no va a jugar aunque rinda al más alto nivel. Todo eso olvidar que el malagueño se negó a seguir calentando a mitad de un partido porque veía que pasaban los minutos y que no entraba al terreno de juego.