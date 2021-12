Monchi sigue trabajando para mejorar la plantilla de Lopetegui el próximo mercado de fichajes. Y, en concreto, está centrado en una posición: hace falta agilidad para cerrar un goleador por dos motivos.

El equipo necesita gol y además puede ver cómo Munir sale (se ha propuesto un trueque con un delantero del Granada) y cómo se hace caja con En-Nesyri si llega alguna buena oferta procedente de la Premier. Y no solo eso, si se quedan puede ocurrir que ambos se vayan con su selección unos 30 días para disputar la Copa África en enero.

Bakambu, opción para el Sevilla

Estadio Deportivo ha informado, en este sentido, de las intenciones de Monchi respecto al '9'. Solo se quedaría Rafa Mir como goleador en el cuadro de Nervión y por eso es más que necesario mover ficha.

Publica el diario andaluz que Monchi tiene un as bajo la manga y no es otro que Cédric Bakambu. En las oficinas del Sánchez Pizjuán consideran que el delantero, ex del Beijing Guoan de la Superliga China, cumple con los requisitos y además está libre. Podría llegar sin coste de traspaso y esto le hace muy apetecible.