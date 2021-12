Se acerca la ventana de enero y Umar Sadiq vuelve a estar en todas las quinielas del mercado de fichajes. El gigante atacante de la UD Almería (mide 1.92) sigue haciendo buenos números en LaLiga SmartBank, donde suma 8 goles y 7 asistencias este curso, y es uno de los líderes de un equipo que está líder en la categoría de plata y cuyo proyecto está pensado para ascender.

A Rubi, entrenador de la UD Almería, se le acaban los calificativos para Umar Sadiq. "Fabuloso" o "extraordinario" son algunos de los adjetivos del preparador hacia su delantero.

Ahora bien, asoma la ventana invernal y son muchos los equipos que estarán interesados en el goleador nigeriano. Históricamente se han interesado por él equipos como el Barça, el Newcastle o el Sevilla. Ahora el equipo de Monchi, tal y como publica Estadio Deportivo, estaría muy atento a la situación de del atacante, que pese a que estuvo siete encuentros sin marcar, el pasado fin de semana se reencontró con el gol ante el Zaragoza.

La intención del Almería es mantenerse firme por su estandarte en ataque. "Sadiq no se vende y menos en enero". "Queremos ascender y no vamos a vender a Sadiq en invierno. El último día de mercado tuvimos una gran oferta por él de un club español y no quisimos vender. Darwin tampoco quería irse, le gustaba la ciudad y la gente de aquí", dijo el CEO de la UD Almería, Mohamed El Assy hace unas semanas.

La única vía de escape para Sadiq

Ante esta forma de afrontar la situación del Almería, quien quiera a Umar Sadiq tendrá que pasar por LaLiga y depositar los 60 millones de euros de su clásula.

El Almería se niega, al menos por ahora, a negociar por Umar Sadiq y el objetivo prioritario de la entidad de Turki Al-Sheikh es asegurarse el ascenso y disfrutar del nigeriano en la máxima competición nacional.