El FC Barcelona continúa trabajando para satisfacer los deseos de Xavi Hernández en el mercado de fichajes. Por eso trata por todos los medios de desbloquear la llegada del delantero Álvaro Morata.

El problema está muy claro. La Juventus no va a dejar salir al madrileño si no encuentra un sustituto. En este sentido uno de los que más gusta es el argentino Mauro Icardi, pero el PSG, según informa 'Sky Italia', no le dejará salir cedido.

La Vecchia Signora necesita un ‘9’ si sale Álvaro Morata, pero no quiere realizar un desembolso económico excesivo por otro delantero. Y eso es lo que tendría que hacer por Icardi, ya que el conjunto francés lo tiene tasado en 30 millones de euros para dejarle marchar.

De momento, la operación a tres bandas parece compleja, aunque no está ni mucho menos descartada.