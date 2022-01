El FC Barcelona está harto de Dembélé y las palabras de Xavi Hernández cuando ha sido consultado sobre la situación del jugador en la rueda de prensa previa al partido de este fin de semana, han sido demoledoras. Después de espetar un "debe pensar más en el equipo", Xavi ha tirado con bala: "Yo también me hago esta pregunta, pero hay que hacérsela a él... Yo no quiero faltar al respeto a nadie, pero el mensaje es claro. No nos queda otra, o renueva o se le busca una salida ya".

El técnico barcelonista ha asegurado que por encima de todo está el defender los intereses del club y lo ha hecho haciendo uso de una muletilla tradicional catalana para posteriomente aclarar que castigar al jugador hasta final de temporada no es una opción que contemple: "He sido muy honesto con él, no es una situación fácil, pero hay que tomar una decisión, o 'caixa o faixa'. Lo primero son los intereses del club, eso debe quedar claro. Él tiene la sartén por el mango, pero eso no se contempla la opción de mandarlo a la grada".

La guerra Dembélé - Barcelona continúa

Por último, Xavi ha desvelado que el club lleva cinco meses intentando la renovación con Dembéle, un periodo en el que el jugador ha ido dándoles largas, algo que sin duda ha colmado la paciencia de la entidad: "El club ha decidido que si Dembélé no renueva hay que tomar ya una decisión con él. No es fácil, pero hace cinco meses que Mateu Alemany negocia con su representante y no podemos esperar más, o renueva o tomamos una decisión".