Monchi ya mira de reojo a la temporada 2022/23 y tiene ante sí un importante rompecabezas en la portería. Bono cuenta con importantes ofertas de la Premier League y el director deportivo no quiere dejarlo salir si el sustituto no es de primer nivel. Dmitrovic no está dando el nivel esperado y la idea es que siga siendo el suplente.

El plan del gaditano también pasa por pescar en el fútbol inglés y más concretamente en el Manchester United. El elegido no es otro que David de Gea, que tiene entreabierta la puerta de salida tras once temporadas en Old Trafford. El guardameta madrileño termina contrato en 2023 y el hecho de que afronte su último año abarata considerablemente el coste de su traspaso. Las cifras de la operación La esperanza de Monchi es cerrar a De Gea por una cifra cercana a los quince millones. Su ficha será bastante más alta que la de Bono, pero el acuerdo será fructífero para los intereses hispalenses si consiguen vender al marroquí por un precio más alto. Conocedor del poder económico de los clubes de la Premier, el Sevilla se remite por ahora a su cláusula de 30 'kilos'. El Chiringuito: El posible nuevo destino de Monchi De este modo el club de Nervión tiene un as importante bajo la manga en caso de que Bono se marche. Tampoco se descarta un trueque con el Manchester United, que en ese caso pagaría una pequeña cifra además del intercambio. Sin embargo, los Red Devils tienen otras opciones para su portería como Jan Oblak y la opción más factible es que el marroquí recale en un equipo de la zona media.