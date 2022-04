Karim Benzema ha concedido una entrevista a L'Equipe en la que ha hablado de diferentes asuntos. Al tratarse de un medio francés, obviamente le han preguntado acerca de compartir vestuario en el Real Madrid con Kylian Mbappé, con quién ya ha mostrado tener una gran química en la selección francesa.

Al ariete madridista le preguntaron acerca de las imágenes que se pudieron ver en las que ambos jugadores hablaron antes de saltar al césped y se notaba la buena sintonía entre ambos. "Nada especial, le deseé un buen partido. Personalmente, no tuve ninguna presión especial sobre ese encuentro. Solo quería que mi equipo ganara, porque estaba decepcionado con el partido de ida. Allí llegué muy justo (por una lesión en el isquiotibial) , hacía un mes que no jugaba. Y habíamos estado mal, habíamos sido dominados todo el partido, ni siquiera habíamos atacado... Ahí sabía que iba a ser otra cosa", ha declarado 'el gato'.

Posible dupla con Mbappé

"Me gusta jugar con él en la selección y me gustaría jugar con él en el club. Creo que marcaríamos el doble de goles. ¡O tal vez incluso el triple! (risas). Con Mbappé me entiendo bien en la selección porque sabemos lo que va a hacer el otro. Por ejemplo, a los dos nos gusta ir a la izquierda pero nunca estaremos los dos al mismo tiempo", ha afirmado Benzema.

Por el momento, parece bastante evidente que Mbappé saldrá este verano rumbo al Santiago Bernabéu, aunque en las últimas horas han empezado a surgir rumores de que el PSG podría retenerle.