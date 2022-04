El culebrón sobre el fichaje de Kylian Mbappé por el Madrid tiene nuevo capítulo. Cuando parecía que el club blanco tenía todo hecho con el delantero, el galo aún no es claro sobre su futuro. "Todavía no he tomado mi decisión. Me lo estoy pensando porque hay elementos nuevos, muchas cosas, muchos parámetros, no quiero equivocarme, quiero tomar la decisión correcta", explicó el jugador después del partido ante el Lorient.

Ya son conocidas las exigencias de Mbappé por controlar el 100 % de sus derechos de imagen, cuando el Madrid gestiona el 50 % de los de sus jugadores. Además de este problema, se han revelado nuevas demandas por parte del ariete galo. La fórmula del PSG para retener a Mbappé El vestuario blanco no está contento con él Al parecer, el club merengue no está de acuerdo en que Mbappé exija comisiones y primas por todo. El entorno del vestuario señala que Kylian ha pedido un cocinero personal en las instalaciones de los blancos, un jet privado y un guardaespaldas a tiempo completo, entre otras cosas. Además, crecen los rumores de que el galo habría exigido un cambio en el banquillo por otro entrenador. Esto no agrada a los jugadores del Madrid, quienes guardan una muy buena relación con el técnico italiano. Este es solo un capítulo más en el fichaje de Mbappé, quien podría acabar quedándose en el PSG.