Cristiano Ronaldo se fue del Real Madrid en verano de 2018 después de ganar la Champions número 13 para el club, la quinta en su palmarés, ante el Liverpool en Kiev. Desde entonces, ni Ronaldo ni el Madrid han vuelto a levantar la orejona.

Ronaldo fichó por la Juventus tras un pago de 100 millones de euros, rindió a un buen nivel, pero tras tres temporadas en el club italiano, el astro portugués volvió al Manchester United en verano de 2021.

Su regreso a Old Trafford se está traduciendo en goles importantes para el club, pero después de los malos resultados en la Premier League, los diablos rojos no jugarán la Champions League la próxima temporada. Además, el luso acabará la temporada sin ningún título, algo que no le pasaba desde la campaña 2009-2010.

Posible regreso

Ronaldo firmó con el Manchester por dos cursos, con opción a otra, pero la llegada de Erik Ten Hag, podría precipitar su salida. Según 'Mirror', el Madrid vería con buenos ojos la vuelta del delantero de 37 años, y él también estaría dispuesto a regresar.

El verano pasado ya hubo rumores sobre el fichaje de Ronaldo por el Madrid, pero desde el club blanco no estaban por la labor. La prioridad de los merengues sigue siendo firmar a Kylian Mbappé, pero la opción de Ronaldo sigue estando sobre la mesa.