Pasan los días y el futuro de Mauricio Pochettino sigue sin resolverse. Desde hace algunos meses todo apuntaba a que el técnico argentino abandonaría el cuadro parisino. Sin embargo, las dificultades para dejar cerrado a su sustituto están prolongando la vida de Pochettino en la capital francesa.

El objetivo número uno del PSG no es otro que Zinedine Zidane. Sin embargo, el ex entrenador del Real Madrid tiene dudas en el apartado deportivo y ahora mismo está más cerca del 'no' que del 'sí'. Eso obliga a Al-Khelaifi a activar alguno de los planes B que tiene en la recámara. José Mourinho gusta mucho al jeque, pero el portugués habría decidido quedarse en la Roma tras conseguir la Conference League.

Lopetegui puede abandonar el Sevilla

Los siguientes en la lista de opciones son Julen Lopetegui y Rubén Amorim, actual entrenador del Sporting de Portugal y principal candidato ahora mismo a aterrizar en París. En su caso, el técnico hispalense también es una opción muy a tener en cuenta.

Desde el club confían en que el guipuzcoano no saldrá del Pizjuán, pero la realidad es que aún no ha aclarado su futuro desde que terminó la temporada. Algunas fuentes apuntan a que está esperando por si la opción del PSG gana forma y puede hacer las maletas.