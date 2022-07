El Barça, en plena operación salida, pretende 'colocar' a N'Diaye, central del filial, en el Brujas. Es decir, el club está negociando con el equipo belga una operación similar a la que ya se cerró por Ferran Jutglà, que dejó unos cinco millones de euros en las arcas culé (se llegó a especular con 7 'kilos').

Ahora bien, el caché del joven central senegalés, de 19 años, no es el mismo que el del atacante. En este caso se trata de un futbolista que no ha llegado a debutar con el primer equipo, con lo que las cifras no serían iguales. El diario SPORT avanza que se está trabajando para el traspaso del defensa, que llegó a la entidad en verano de 2020 procedente de Aspire Academy Dreams.

Los inicios de N'Diaye no fueron fáciles en Can Barça. Diferentes problemas burocráticos imposibilitaron su debut en los primeros meses de su llegada, justo lo mismo que sucedió con Wagué o en su día Ronald Araujo. Finalmente acabó jugando en Primera RFEF, 11 partidos. Y fue reclamado por el primer equipo, eso sí, sin minutos.

Elegido mejor jugador de la Copa África Sub-20

El jugador llegó al club tras ser el mejor jugador de la Copa África Sub-20 el año 2019. Firmó por tres temporadas, hasta 2023, con lo que ahora afronta su último año de contrato. Con 100 millones de claúsula, el club está tratando de hacer un mínimo de caja antes de que en una temporada se marche gratis.