Cristiano Ronaldo está decidido a abandonar el Manchester United y se está ofreciendo a muchos clubes de Europa. No está siendo nada fácil para el portugués irse de Old Trafford, pues los red devils no quieren facilitar su salida y varios equipos ya le han rechazado. El último candidato a ficharlo que ha salido es el Atlético de Madrid.

Antes de que Jorge Mendes propusiera el nombre del luso a la entidad colchonera llegaron las negativas de otros grandes de Europa como el Bayern o el Chelsea: a Todd Boehly le parecía bien pero Thomas Tuchel se cerró en banda. La Roma de Mourinho no es opción porque no juega Champions y tampoco se han producido avances con el Barcelona y el PSG, otros de los equipos con los que ha sido vinculado. Es inviable económicamente para el Atlético... ¿se le puede hacer hueco a Cristiano? Hoy por hoy el equipo rojiblanco no puede afrontar los costes del astro portugués. Cobra una ficha muy importante y, aunque le quede un año y tenga 37 años, también hay que pagar por el traspaso al Manchester United. Sin embargo, al Cholo Simeone le entusiasma fichar a Cristiano Ronaldo por su gran efectividad de cara a portería, un perfil que encaja perfectamente en un Atlético que tratará de volver a ser muy rocoso en defensa en el curso 2022/23 tras sufrir mucho en este ámbito la temporada pasada. Otro factor clave es que las relaciones entre el club y Jorge Mendes, agente del 'bicho', son muy positivas. Sin embargo, la parcela ofensiva ya está cubierta con João Félix, Ángel Correa, Griezmann y Matheus Cunha, a los que se han unido tras volver de sus cesiones Álvaro Morata, Sergio Camello y Borja Garcés. Estos dos volverán a salir a préstamo, pero seguirá sin haber hueco para Cristiano. ¡Qué locura! Oferta de 300 millones por Cristiano Ronaldo En este sentido, el hombre que puede salir es Morata, que no es del agrado de Simeone y tiene cartel para ser traspasado. Sin embargo, esta venta no sería suficiente para financiar el fichaje del luso: según informa As, el Atlético debería ingresar por lo menos 40 millones por traspasos. De este modo debería debilitarse en otra posición para poder aspirar a fichar a Ronaldo. Por su parte, el todavía jugador del Manchester United ve con buenos ojos recalar en el Metropolitano. La ciudad de Madrid y LaLiga le gustan y ser rojiblanco le permitiría luchar por títulos y disputar la Champions por vigésima temporada consecutiva, algo que no ocurrirá si se queda en Old Trafford. De momento, eso sí, no es viable. El Manchester United cierra la puerta de salida a Cristiano Ronaldo