Nico Williams es una de las sensaciones del Athletic Club en las últimas campañas. Con 20 años recién cumplidos este mismo mes de julio, el navarro ha ido ganando peso en el equipo hasta el punto de ser una pieza importante del ataque. En San Mamés le tienen como un ídolo que promete llegar más alto que su hermano Iñaki. El rapidísimo extremo afronta su tercera temporada en la élite y son varios equipos los que le siguen la pista. Sin ir más lejos, el Liverpool es uno de ellos.

El pasado mes de enero, el Athletic le hizo contrato profesional hasta 2024, aumentando su cláusula hasta los 50 millones de euros. Se trata de una cifra inasumible por los ingleses para un jugador que promete mucho, pero todavía no ha alcanzado un valor de mercado similar al de su precio de escape. Además, ya se sabe que el club Ibaigane no es muy dado a negociar la salida de sus jugadores importantes e incluso es capaz de mandar a la grada toda una temporada si no quieren renovar, como ya ocurrió con Remiro.

Da la casualidad de que el Liverpool ya estuvo detrás de los pasos de Iñaki Williams años atrás, si bien nunca llegaron a realizar oferta alguna.

El reducido mercado de fichajes al que quiere adoptar históricamente el Athletic Club hace que perder un jugador como Nico suponga un problema, si bien es cierto que con una cifra aproximada a los 50 millones, como hubiera ocurrido en caso de vender a Iñigo Martínez, hubiera supuesto el abordaje a jugadores de gran calidad como David García, Hugo Guillamón o Jon Moncayola. Todos ellos con capacidad para subir el nivel de la plantilla de Valverde, quien ha pedido sus fichajes.