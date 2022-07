El FC Barcelona estaría pendiente de la situación de Sergio Reguilón por si el fichaje de Marcos Alonso no fructifica, según ha informado el diario AS. Tras fichar a Jules Koundé, el club blaugrana se centra ahora en reforzar los laterales con los fichajes de César Azpilicueta y el citado Alonso.

Sin embargo, después de ver cómo desde Barcelona fichaban a Raphinha y al excentral del Sevilla, el Chelsea no estaría por la labor de dejar marchar a dos de sus jugadores precisamente al club culé, que también se hizo con Andreas Christensen a coste cero este verano.

De esta forma, en Can Barça están buscando alternativas y el exlateral del Real Madrid es una de ellas. El agente del jugador habría cenado con Mateu Alemany y Jordi Cruyff en Miami el pasado 19 de julio durante la gira americana del Barça.

El representante del futbolista comunicó que el defensa estaría más que dispuesto a fichar por el club culé, a lo que el director de fútbol del Barça respondió que accedería a su incorporación si la llegada de Marcos Alonso no se produce.

Fórmula de traspaso

Actualmente, el Tottenham pide 25 millones de euros por Reguilón, cifra que desde el Barça no se plantean, sin embargo, esa cantidad podría bajar dado que no cuenta para el entrenador de cara a la próxima temporada. Otra forma para que el defensa recalara en el Spotify Camp Nou es la cesión e incluso se habría propuesto un intercambio por Memphis Depay, según la prensa inglesa, sin embargo, esta opción no parece muy viable.

Más ofertas

El FC Barcelona no es el único interesado en el fichaje del lateral. El Sevilla, club en el que jugó el futbolista español en la temporada 19/20, también habría preguntado por el jugador. Además, el Real Madrid cuenta con una opción de recompra por Reguilón de 40 millones que puede ejecutar hasta el próximo 31 de agosto, es decir, un mes y tres días.