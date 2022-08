Tan importantes son en un mercado de fichajes las salidas como las llegadas. El Barça tiene un verano de durísimo trabajo en el que las palancas económicas han permitido fichajes de lujo como Raphinha, Lewandowski (con comisión millonaria incluida) o Koundé, pero en el que también son necesarias las salidas.

Ya se han cerrado las salidas de algunos hombres que no contaban como Lenglet, Mingueza o Riqui Puig, pero siguen quedando jugadores que no entran en los planes de Xavi Hernández y no dan facilidades para salir. Entre ellos están Martin Braithwaite y Samuel Umtiti y su situación preocupa a Joan Laporta.

La hoja de ruta del Barcelona para forzar las salidas de Umtiti y Braithwaite

Si algo tienen claro en el Camp Nou es que ni el francés ni el danés serán culés en la temporada 2022/23. Si es necesario rescindirán sus contratos el último día del mercado, pero la idea es hacer fuerza para resolver las situaciones antes según informa Sport.

La primera medida ha sido dejar sin dorsal a los jugadores. Los dos tienen sus opciones para salir y el Barça espera que acepten abandonar el club con la carta de libertad sin tener que pagarles, por mucho que eso implique perder los 43 millones que llegaron a costar en su día entre los dos. En el caso de Umtiti hay más predisposición de su agente para buscarle equipo, mientras que el de Braithwaite está más enquistado.