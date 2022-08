A una semana del cierre del mercado, el Girona FC todavía no ha podido cerrar uno de los objetivos fijados para reforzarse durante este verano: la portería. Después de que durante las últimas semanas se hayan descartado algunas propuestas, es ahora el veterano Claudio Bravo quien parte como favorito para reforzar a los catalanes en su regreso a la Primera División.

El cancerbero del Real Betis no tiene zanjado todavía su futuro. A sus 39 años y tras una temporada en que no ha sido claro titular, pese a que en su momento lo demandó su compatriota Manuel Pellegrini, hay aún dudas sobre el devenir del chileno. El pasado mes de abril fue renovado por un año más. Sin embargo, Bravo aún no ha podido ser inscrito en LaLiga, debido a los problemas con las cuentas económicas por parte de la entidad verdiblanca.

El Girona únicamente cuenta con un solo portero en sus filas: Juan Carlos. Al concluir el último curso liguero, Adrián Ortolá emprendió una nueva etapa en la liga belga. Desde entonces, no ha podido cerrar ninguna operación para ese puesto. Entre la pugna de candidatos estuvieron los nombres de Kiko Casilla, que finalmente firmó por el Getafe, y Matías Dituro, que durante el año pasado recaló en un Celta de Vigo que no ejerció la opción de compra para seguir contando con sus servicios.

Quedando relegadas a un segundo plano dichas opciones, es ahora Claudio Bravo el número uno para terminar recalando en Montilivi. Sin embargo, a pesar de su situación actual, no será fácil cerrar con acuerdo las negociaciones. La alta ficha del sudamericano condiciona al presupuesto del Girona, pese a logar el ascenso a la máxima categoría. Es por este motivo que se estudia la fórmula para que el portero firmara por más de un año y, de esta forma, fraccionar los costes económicos que conllevaría. De hecho, el portero valora positivamente la propuesta gerundense, pero todavía falta el visto bueno del Betis.