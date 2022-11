El futuro de Cristiano Ronaldo está lejos de Old Trafford. Si el portugués, de 37 años, no sale en enero lo hará en verano al concluir su contrato. Su situación ya es límite tras sus últimas y explosivas declaraciones en las que atacaba al Manchester United y al método de trabajo de su entrenador, Ten Hag, a quien aseguró "no respetar" por el trato recibido.

Ahora en Old Trafford buscan cómo castigar a Cristiano Ronaldo, aunque la realidad es que el portugués ya no cuenta en absoluto para el entrenador y si se queda no volverá a jugar. Por lo pronto, y después de haber estado ya apartado de una convocatoria hace unas semanas, en el club inglés tratan de borrar la imagen del luso a toda costa. Incluso están eliminando las lonas con su figura de las zonas exteriores del estadio. En este contexto, el entorno de Cristiano considera que lo mejor para el tramo final de la carrera del delantero es buscar un nuevo proyecto. Por eso, tal y como avanza el diario Daily Mail, Jorge Mendes (su agente) ya se ha reunido con el Bayern de Múnich. Cristiano, que ya ha jugado en España, Italia, Portugal e Inglaterra, no conoce todavía la Bundesliga.