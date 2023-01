A vueltas con el futuro de Adnan Januzaj. El Sevilla sigue pendiente de la situación del belga, que apenas ha contado esta temporada ni para Lopetegui ni ahora para Sampaoli.

El jugador ya estuvo cerca de marcharse cedido al Valencia CF hace unas semanas, aunque finalmente las negociaciones no llegaron a buen puerto y con el acuerdo muy cercano todo se enfrió. Sevilla y Valencia no llegaron a un acuerdo sobre los porcentajes de pago de la ficha del internacional, ex de la Real Sociedad.

Ahora, con Adnan ya de vuelta con el grupo su situación sigue siendo toda una incógnita. A pocos días para el cierre de mercado, de momento Sampaoli cuenta con él aunque desde el club no se descarten movimientos en medio de la reconstrucción de Monchi para salvar una temporada que de momento está siendo desastrosa.

Mientras se vincula al equipo de Nervión a Bryan Gil, Adnan Januzaj sigue en la rampa de salida y parece que ahora podría haber posibilidad de salir al extranjero. En LaLiga el extremo belga se está quedando sin opciones. El Valencia CF ahora está pendiente de Saúl y el club sevillista ya asume que si lo quieren colocar, tal y como avanza Estadio Deportivo, tendrá que ser pagando gran parte de su salario hasta junio.

Es evidente que Sampaoli, que ha hablado recientemente de su potencial, no le quiere. "Tiene mucha técnica y talento, pero hay mucha distancia entre lo que yo quiero o necesito y lo que él quiere darme. Hay veces que hay mucha distancia entre un jugador y el entrenador", manifestó el entrenador argentino. Ahora bien, el míster tampoco se cerró en banda por si no sale. "Es del equipo y yo tengo que sacar lo mejor y el provecho a cada jugador".

PSV Eindhoven, una opción para Adnan

En las últimas horas ha trascendido que el PSV Eindhoven se ha interesado en el belga como posible recambio de Cody Gakpo -que se marchó al Liverpool a cambio de 50 'kilos' y de Noni Madueke que hizo lo propio pero al Chelsea por 35 millones. El equipo neerlandés está buscando reforzar su ataque y Januzaj podría cuadrar, aunque no es la opción primera. Por delante tiene al joven extremo Anthoy Elanga, del Manchester United -también pretendido por el Everton. El compás del mercado dirá...