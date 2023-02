Diego Alves podría regresar a LaLiga. No en el próximo verano sino de forma inminente ante la desesperada búsqueda de un portero para el Celta de Vigo. La inoportuna lesión de Agustín Marchesín que le tendrá ocho meses fuera de los campos de fútbol llega justo después del cierre del mercado y sustituirle será más complicado.

El guardameta argentino sufrió una rotura del tendón de Aquiles durante el entrenamiento de este viernes y deja a Iván Villar como único cancerbero disponible para Carvalhal. Antes el Celta hubiese podido negociar con otro club por un portero pero la norma ha cambiado recientemente. Ya le ocurrió lo mismo al Valencia, que tras la lesión de Jaume Doménech tuvo que fichar a un futbolista sin equipo como Iago Herrerín.

Diego Alves, candidato a reforzar la portería del Celta

Precisamente en el club de Mestalla pasó parte de su carrera uno de los mejor colocados para recalar en Balaídos. Diego Alves acabó contrato con el Flamengo el 31 de diciembre y a sus 37 años no tiene equipo. Según informa Relevo el brasileño podría encontrar ahora una nueva oportunidad en el Celta para volver a LaLiga, donde defendió también la camiseta del Almería.

Otras opciones se han ido desvaneciendo. Gustaba el regreso de Dituro, pero fuera de mercado no puede ser inscrito. Este mismo requisito es el que tumba la opción de romper la cesión de Rubén Blanco al Olympique de Marsella. De este modo, además de Diego Alves, salen los nombres de otros porteros que no tienen equipo como Iván Arboleda, Joel Graterol o Noan Baumann. Jugadores más jóvenes pero que no conocen tanto la élite como Diego Alves.