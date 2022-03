Fernando Alonso volverá a ser en este 2022 el tercer piloto mejor pagado de la parrilla con un sueldo de 22 millones de euros. Una cifra que contrasta enormemente con los 4,4 millones, es decir casi una sexta parte del sueldo del ovetense, que percibirá el otro piloto titular en Alpine, Esteban Ocon.

Algo que, sin embargo, no parece afectar por ahora a su relación y compañerismo dentro de una escudería francesa que quiere dar pasos hacia delante con el nuevo monoplaza A522 en el que han invertido mucho potencial económico y técnico.

En este sentido Esteban Ocon, una vez más, ha querido dejar claro que disfruta enormemente de trabajar y aprender cada día de Fernando Alonso. Su huella es alargada, lo sabe, pero admite también que si los objetivos son importantes habrá algún momento crítico y las tensiones entre ambos crecerán seguro.

Y es, siendo realistas, Alpine no ha luchado aún por cotas realmente elevadas y, de hacerlo esta temporada, es probable que la relación entre Fernando Alonso y Esteban Ocon acabe siendo muy diferente. El piloto francés es consciente de ello y admite que las cosas podrían entonces no ser tan color de rosa entre ellos, al igual de que esa es una situación en la que ambos querrían estar. La de estar peleando por el título.

«No nos batimos por el campeonato. El día que eso suceda, seguramente las relaciones serán más tensas. Pero no es el caso ahora, así que debemos trabajar para que eso pueda suceder», confiesa Ocon, para el que ese momento crítico en su relación con Fernando Alonso podría llegar en cualquier momento si ambos luchan por el Mundial de Fórmula 1.

Buen ambiente en el equipo... por ahora

“Nos complementamos. No me da consejos, pero trabajamos juntos. Si yo pruebo un reglaje y funciona, no habrá secretos. Será algo que se pondrá sobre la mesa, hablaremos, discutiremos. Si tenemos preguntas sobre lo que ha hecho uno u otro, siempre nos decimos la verdad”, explicó el piloto galo.

“Trabajar con Fernando Alonso en Alpine es una gran oportunidad. Es formidable trabajar con un doble campeón del mundo”, concluyó Esteban Ocon.