La temporada no está yendo precisamente de color de rosa para Fernando Alonso en el Mundial de Fórmula 1. Nada que ver, por tanto, con el color que ha lucido en su monoplaza en las dos primeras carreras disputadas en Bahréin y Arabia Saudí.

El A522 era todo rosa como 'guiño' especial a su nuevo patrocinador BWT, pero eso va a cambiar a partir del viernes en Australia. El Alpine estrenará una nueva etapa regresando a su azul habitual como color predominante, y Fernando Alonso espera que esta nueva etapa le resulte más propicia.

"Es increíble que con estas prestaciones llevemos solo dos puntos", subrayó el asturiano, después de su último abandono por avería en Jeddah.

Este fin de semana en Albert Park, Fernando Alonso no solo estrenará el coche azul sino su tercera unidad de potencia después del fallo detectado en la bomba de agua que motivó su retirada a 14 vueltas del final en el GP de Arabia Saudí.

Alpine pone en un aprieto a Fernando Alonso

Un contratiempo enorme pues, recordemos, el reglamento sólo permite tres unidades de motor de combustión interna para toda la temporada. A partir de ese momento, cada nuevo motor se traducirá en sanción para Fernando Alonso.

En Jeddah el ritmo de Alonso con el A522 fue muy competitivo y le permitió situarse en Q3 al igual que en Sakhir. Pero todas las expectativas del fin de semana se torcieron cuando el coche del asturiano se detuvo en plena carrera: "No power", clamó el ovetense, que golpeó su casco con rabia al darse cuenta de que no podía continuar.

Aún así, Fernando Alonso se muestra optimista de cara a lo que resta de temporada con su motor. “Estamos muy contentos con el rendimiento de nuestro motor. Creemos que estamos jugando en la misma liga que los demás este año. Pudimos pelear en las rectas con los demás en Yeda y Baréin, esperemos y veamos si eso se confirma”, aseguró Fernando Alonso, en declaraciones que recoge Nextgen-Auto.com.

También parece convencido Laurent Rossi, director ejecutivo de Alpine. "Es un problema de juventud de los nuevos componentes, que están funcionando por primera vez y que aún no hemos tenido la oportunidad de validar, como es el caso de todos los equipos. La buena noticia es que no es algo estructural y no hay que cuestionar el motor en sí, ni su diseño, ni su arquitectura, porque el motor hace lo que se espera de él", comentó Rossi al medio francés Auto Hebdo tras hacer público que el problema en el GP de Arabia Saudí estuvo en la bomba de agua, lo que provocó un problema de refrigeración en el motor de Fernando Alonso.