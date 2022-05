Lewis Hamilton no piensa dar su brazo a torcer: su intención es seguir llevando todas sus joyas cuando se suba a su Mercedes. El heptacampeón del mundo protagonizó una de las grandes polémicas de la temporada en el Gran Premio de Miami al negarse a cumplir la prohibición de correr con accesorios puestos.

La FIA le otorgó una exención especial para la carrera del pasado fin de semana que se extenderá también al GP de España. Sin embargo, a partir de Mónaco estará obligado a competir sin sus joyas, tal y como marca una norma de seguridad implementada en 2005 con la que el campeonato estaba haciendo la vista gorda. A pesar de ello, ahora quiere hacerla cumplir esta temporada.

"Tendré exenciones durante el resto del año"

Si en Miami ya se mostró desafiante llevando más complementos de los habituales y recordando que "hay piercings que no se pueden quitar tan fácilmente", en Montecarlo piensa dar un paso más. En unas declaraciones a la agencia de noticias PA, ha reiterado su postura de insumisión.

"No me las quitaré. Tuve una exención en Miami y tendré exenciones durante el resto del año. Los anillos de boda están permitidos. La próxima vez llevaré cuatro relojes", adelantó. La FIA quiere que cumpla la normativa como el resto de sus pilotos, alegando que en caso de accidente puede ser peligroso llevar este tipo de accesorios.

Hamilton, sin embargo, cuestiona que la medida se deba a la prevención de riesgos: "Cuando me hablaron de las joyas me dijeron que la seguridad está por encima de todo. Y yo dije: Bueno, ¿qué ha pasado durante los últimos dieciséis años? Llevo dieciséis años con joyas. ¿Acaso la seguridad no era un problema entonces?".

Toto Wolff quiere que haya un acuerdo

En Mercedes preocupan las polémicas en las que se está viendo envuelto su piloto y Toto Wolff pide un diálogo entre Hamilton y Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA. "Está claro que las regulaciones están para proteger a los pilotos, pero por otro lado también necesitamos diversidad y formas de expresión. Sabemos que esto es importante para Lewis. Estoy seguro de que llegarán a un buen acuerdo", matizó el director del equipo alemán.