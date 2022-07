Fernando Alonso tiene la moral por las nubes. Su rendimiento en las últimas carreras no sólo ha desatado los elogios de todo el paddock dentro de la Fórmula 1, sino que también ha aumentado su confianza de cara a esta segunda mitad de la temporada.

"Sigo tratando de obtener una versión de mí mismo mejor que la de 2018.Ya he disfrutado luchando por victorias o podios, pero también lo hago ahora porque es una carrera contigo mismo, la búsqueda de tu mejor versión. Puedo decir que por fin me encuentro al 100% desde que volví y lo disfruto», aseguró en Austria el bicampeón del mundo.

«El año pasado estaba en una versión diésel. Ahora estoy en el nivel más alto de los que he estado en mi carrera y eso me hace estar muy orgulloso de mi vuelta. Puedo lograr un rendimiento que no se esperaba», prosigue Fernando Alonso, consciente de que son muchos los ojos que han vuelto a fijarse en él dentro del ‘gran circo’.

Tanto, que expilotos como Damon Hill, campeón del mundo en 1996, o el indio Karun Chandhock, que compitió en las temporadas 2010 y 2011 en Fórmula 1, han dejado muy claro que Alpine debe mover ficha cuanto antes para retener al ovetense.

"No puedes deshacerte de Fernando. Está rindiendo muy bien ahora mismo, ¿por qué ibas a hacerlo? Serías un idiota si te deshicieras de él. No veo la razón por la que Alpine querría deshacerse de Fernando ahora mismo", aseguraba de manera muy explícita Chandhock.

Plazos adelantados

Y sobre esa renovación precisamente han sorprendido las últimas declaraciones de Fernando Alonso, que hasta finales de agosto en Bélgica no tenía pensado sentarse con Alpine para tratar el asunto. Sin embargo, este jueves el asturiano reveló que se sentará ya con los jefes de la escudería francesa "la próxima semana" o "durante las vacaciones".

Es decir, que para Bélgica podría incluso ya haber acuerdo de renovación y hacerse oficial. Un acuerdo que en principio sería por dos temporadas. "Aquí me siento feliz, como en casa, pero nunca hay garantía de nada seguro", concluyó Fernando Alonso al respecto.

Confiado de cara a Austria

Este fin de semana se disputa el Gran Premio de Austria, prueba a la que Fernando Alonso llega dispuesto a seguir demostrando su gran estado de forma. "En Silverstone me sentí más competitivo que en cualquier otra carrera", recordó sobre su último quinto puesto, que le hace llegar al Red Bull Ring confiado en sus posibilidades.

“El paquete de mejoras está funcionando", ratificó sobre las actualizaciones del A522, aunque matizó que “aún nos falta un poco en algunos aspectos. Diría que en este momento las curvas de baja velocidad no son nuestro punto fuerte", concluyó Fernando Alonso.