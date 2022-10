Aunque 2022 aún no ha acabado y todavía quedan algunas carreras, la relación entre Fernando Alonso y Alpine tiene marcada su fecha de caducidad. Será al final de este año, en el Gran Premio de Abu Dabi, cuando el ovetense cierre su tercera etapa en Renault y se embarque en Aston Martin.

Todas las partes están intentando mantener la compostura en estos últimos meses, pero cada vez son más las declaraciones que demuestran la tensión. Esta vez ha sido Laurent Rossi, director ejecutivo de la escudería francesa, el que ha deslizado cierto malestar con el asturiano en sus últimas declaraciones.

La prioridad de Alpine era Oscar Piastri

Lo cierto es que este terremoto ha hecho que el equipo pierda a dos de sus tres pilotos: uno en dirección a Aston Martin y el otro a Alpine. Solo Esteban Ocon sigue y será necesario un fichaje. El plan era renovar a Alonso con un solo año fijo para que Piastri diera el salto a corto plazo... y no, no salió bien.

Así lo confirma Rossi en sus palabras para Auto Motor und Sport: "No pudimos comprometernos para más de dos años porque con Piastri teníamos una opción de más de tres años. A largo plazo, siempre tuvimos claro que teníamos que centrarnos en el futuro y el futuro se llamaba Oscar". Con él la decepción es aún mayor que con el español.

Laurent Rossi: "Oscar jugó con nosotros"https://t.co/Rj6DRPIEEI



Alpine tenía uno de los mejores pilotos de la actualidad en Alonso y el mayor talento de futuro en Piastri.

¿Cómo pudieron perder ambos? — conny ehrenberg (@ConnyRACING) 26 de septiembre de 2022

Sin embargo, el CEO asegura que se hizo un esfuerzo por Alonso: "Le ofrecimos a Fernando lo máximo que pudimos. Eso era un contrato de un año más uno. Queríamos mantener al hombre del presente y asegurar al hombre del futuro". Una propuesta que no satisfizo a 'Magic', quien alega que Alpine miraba su pasaporte y antepuso la oferta de larga duración de Aston Martin.

Laurent Rossi desconfía de Fernando Alonso por su edad y considera que darle dos años era irracional

"Tiene 41 años y en dos años cumplirá 43". Ese es el principal argumento que sostiene el director ejecutivo de Alpine para no haberle ofrecido un segundo año fijo. "La caída puede venir de un año a otro a este edad". Algo con lo que obviamente no está de acuerdo el asturiano, que sigue ganando cada fin de semana a pilotos mucho más jóvenes que él.

Además, Rossi utiliza a sus trabajadores como excusa para defender su decisión, considerando que no era racional renovar a Alonso: "Soy responsable de más de 3.000 empleados en Alpine y Luca de Meo lo es de más de 240.000 en Renault. No podemos tomar decisiones irracionales que conllevan riesgos. No habría tenido que molestarle la oferta de un año más opción a otro".

Alonso, en @autosport: "Es cierto, Otmar [Szafnauer] probablemente no sabía nada. Pero informé a Laurent Rossi, al presidente Luca de Meo, a mis mecánicos y a mis ingenieros antes de cualquier anuncio".



DIOS SANTO — ElReyGuiri (@ElReyGuiri) 25 de agosto de 2022

"Si hubiera rendido de la misma manera en el primer año que hoy, habríamos tirado de la opción. Él lo sabía. Solo puedo suponer que recibió una oferta en otro lugar en mejores condiciones y decidió aceptarla. Estamos tristes, pero no resentidos", asegura. Tras ello, iza la bandera blanca: "Es su derecho elegir otra cosa. Separamos nuestros caminos por un futuro mejor y sabemos que Fernando hará todo lo posible hasta el final de la temporada".

¿Hay resentimiento o no? Rossi cuestiona el fichaje de Alonso por Aston Martin

Aunque poco antes afirmaba que había cordialidad y aceptaba la decisión de Fernando, Rossi puso en duda al final de la entrevista que el piloto haya acertado. ¿Crees que dos o tres años marcan una gran diferencia para él?, se pregunta. "Ahora se va a un equipo que es noveno en el campeonato. Eso significa reconstruir el trabajo que ya ha hecho con nosotros. Alpine sin duda habría sido la opción menos arriesgada para él en términos deportivos. El tiempo de Fernando también es limitado", explica.

Finalmente, volvió a recurrir al argumento de los trabajadores de a pie: "Hay otras cosas en juego que no podríamos ofrecerle a Fernando. Pedimos sacrificios a nuestros empleados en las fábricas. No podemos dejar de hacerlo en la Fórmula 1, que no es un juguete para nosotros, sino un negocio. Nos hubiera gustado continuar con él, es el mejor campeón que ha pilotado para Renault, pero al final acordamos que no estábamos de acuerdo".