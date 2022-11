Checo Pérez no tuvo pelos en la lengua a la hora de dar su opinión sobre la orden que desacató Max Verstappen en el Gran Premio de Brasil. En un final loco de carrera el neerlandés venía desde atrás por un incidente que había tenido con Hamilton al principio y adelantó al mexicano. El siguiente era Alonso, pero la consigna de Red Bull era clara: si no podía con el ovetense debía devolver la posición a su compañero.

El '11' quiere ser subcampeón del mundo y la escudería también quiere el doblete. La lucha con Charles Leclerc está muy apretada y a Checo no le hizo gracia perder dos puntos por culpa de Verstappen. "Estoy muy sorprendido, no sé qué pasó, especialmente por todo lo que he hecho por él", afirmó ante los micrófonos de FOX Sports tras la carrera.

"SI TIENE DOS MUNDIALES ES GRACIAS A MÍ" 💣 Esto va a traer cola...



La reacción de Checo Pérez en @FOXSportsMX después ver como el líder de Red Bull, Max Verstappen, se ha negado a dejarlo pasar #BrasilDAZNF1 🇧🇷 pic.twitter.com/n3miJ8bn30 — DAZN España (@DAZN_ES) 13 de noviembre de 2022

No entiendo sus razones, estoy muy sorprendido", prosiguió Pérez. Tras ello lanzó un dardo importante a su compañero: "Si tiene dos mundiales es gracias a mí".

Verstappen quita hierro al asunto y explica por qué no le dejó pasar

Tras la rajada de su compañero, el neerlandés dio sus propias explicaciones al mismo medio. "Acabamos de hablar con el equipo antes de venir aquí. He tenido que limpiar la mente sobre lo que sucedió antes [el accidente con Hamilton y la remontada], ese es el motivo por el que no le he dejado pasar", alegó el campeón del mundo.

"No es el fin del mundo. Si puedo ayudarle en Abu Dabi, lo haré" 👀



Max Verstappen responde a Checo Pérez. La fiesta está lista en Red Bull #BrasilDAZNF1 🇧🇷 pic.twitter.com/vsBYqgCF8l — DAZN España (@DAZN_ES) 13 de noviembre de 2022

El neerlandés explicó que en la mencionada reunión se habló de lo que ocurrirá de ahora en adelante. "En Abu Dabi si necesita los puntos sin duda le ayudaré. No es el fin del mundo: si hubiera terminado justo por delante de mí también necesitaría quedar por delante de Charles en Abu Dabi. Seguimos adelante y si hay una oportunidad de ayudarle en Abu Dabi lo haré", aseguró.

Christian Horner media entre los pilotos de Red Bull

También habló para DAZN el jefe del equipo, que quiere el subcampeonato para acabar la temporada con doblete. "Está muy claro de cara a Abu Dabi. Checo está empatado a puntos con Charles y como equipo haremos todo lo que podamos para apoyarle. Los pilotos se han comprometido", contó en relación a la reunión.

Sobre el pique entre Verstappen y Pérez, Horner prefirió calmar las aguas: "Max ya ha explicado los motivos para no hacerlo. Ahora nos centramos en Abu Dabi con Charles y Checo empatados a puntos, lo haremos lo mejor posible para que Checo consiga ese segundo lugar".