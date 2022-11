Ya queda poco, pero va a ser intenso hasta el final. El paso de Fernando Alonso por Alpine, el tercero en Renault, va a llegar a su fin en pleno incendio. Los roces con Esteban Ocon han sido una constante durante toda la temporada y ahora se suma el divorcio con todo el equipo.

La carrera Sprint de Brasil ha sido la gota que ha colmado el vaso. El español salía justo detrás del francés y eso suele significar que van a saltar chispas. Hasta tres incidentes hubo entre ambos, hasta que Alonso tuvo que parar porque su alerón delantero se rompió como consecuencia de un toque. Ocon, con daños en su Alpine, fue perdiendo puestos paulatinamente e incluso fue superado en la penúltima vuelta por el ovetense.

Otmar Szafnauer da un tirón de orejas a Fernando Alonso y Esteban Ocon

En cualquier caso, el mayor perjudicado de todo esto es el equipo Alpine. En plena disputa con McLaren por el cuarto puesto del campeonato de constructores sus pilotos se quedaron sin puntos y, además, se condenaron a salir en posiciones muy atrasadas este domingo. Eso dificulta notablemente la pelea por el cuarto puesto.

"He perdido el ala delantera... ¡GRACIAS A NUESTRO AMIGO!" 💣



La RADIO de FERNANDO ALONSO después de tocarse dos veces con ESTEBAN OCON 💥 ¡TREMENDA! 🤯@alo_oficial #BrasilDAZNF1 🇧🇷 pic.twitter.com/wGPFuNtiNK — DAZN España (@DAZN_ES) 12 de noviembre de 2022

Debido a esto Otmar Szafnauer no se quedó callado. Una vez más criticó a Alonso, aunque esta vez extendió la reprimenda a Ocon. "Estamos muy decepcionados con el resultado de este sábado, que nos ha colocado en una peor posición en la parrilla para la carrera principal. Estamos en una lucha muy reñida y competida por el cuarto puesto. Tanto Esteban como Fernando deben hacer un mejor trabajo: en esta ocasión ambos pilotos han defraudado al equipo", apuntó tras la carrera Sprint.

Insólita sanción de la FIA a Fernando Alonso por los incidentes

Pero hubo más polémica después de la carrera. Para la sorpresa de todos dirección de carrera no culpó al '31' sino al '14' por los choques. La decisión ha sido añadir cinco segundos al tiempo del asturiano, lo que le hará salir tres posiciones más atrás. Pierde puestos con Tsunoda, Stroll y Ocon. Es decir, saldrá justo detrás de sus compañeros presente y futuro, dos sospechosos habituales de los toques en las primeras vueltas. De hecho el canadiense recibió diez segundos de penalización por una maniobra temeraria cuando su compañero Sebastian Vettel trataba de adelantarle.

"Ya me da la risa 😁 Muy divertido".



Fernando Alonso ya se toma lo de Esteban Ocon... ¡A CACHONDEO! 😳#BrasilDAZNF1 🇧🇷 pic.twitter.com/yIcrlANWiI — DAZN España (@DAZN_ES) 12 de noviembre de 2022

Las críticas a la FIA son máximas. Sorprende especialmente que el comunicado afirma que Alonso reconoce haber tenido la culpa en uno de los tres lances de carrera en los que saltaron chispas, ya que en sus declaraciones fue tajante: "Me da la risa, estando 15 y 18 [tras la sanción serán 17 y 18]. Muy divertido. Esto es lo que suele pasar cuando salimos juntos. El año pasado se dio varias veces. Este año casi me lleva contra el muro en Jeddah, Hungría y ahora aquí". Sin embargo, en los otros dos el francés es claro responsable y no ha sido sancionado. En cualquier caso un piloto de Alpine recibe una sanción por perjudicar a otro hombre de Alpine. Una catástrofe para la escudería que pone en bandeja el cuarto puesto de constructores para McLaren.

Alpine pide respeto por los comentarios en redes sociales

La última noticia de este agitado sábado de Fórmula 1 en Interlagos la dio la escudería de Enstone. A través de un comunicado denuncia haber recibido "882 comentarios tóxicos, de los cuales 162 fueron severamente tóxicos" y asegura que tomará medidas contra sus autores. Una conducta de algunos fans del 'Nano' que es inaceptable y condenamos desde este medio.

Comunicado traducido

Pase lo que pase en la pista, no hay absolutamente ninguna excusa para que los comentarios de odio, el abuso o la toxicidad se dirijan hacia nuestros pilotos, miembros del equipo, fanáticos o, de hecho, cualquier internauta.

De todos los comentarios que recibimos a través de nuestros canales de redes sociales durante y después de la calificación al Sprint de hoy, recibimos 882 comentarios tóxicos, 162 de los cuales fueron severamente tóxicos. Esto es totalmente inaceptable.

Lamentablemente, lo que hemos visto hoy no es un incidente aislado. Seguimos viendo odio y discriminación en línea y, como equipo, no lo toleraremos.

Tomaremos medidas contra las personas o grupos que produzcan o difundan publicaciones en las redes sociales que contengan o fomenten el abuso online hacia nuestros pilotos, miembros del equipo y fans.