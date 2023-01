Sumándose a las recientes y no muy afortunadas declaraciones sobre Fernando Alonso de uno de sus excompañeros de equipo, Felipe Massa, el piloto asturiano acaba de recibir un nuevo ‘recado’ desde la Fórmula 1 por parte de otro de los hombres que compartió box con él durante algunas temporadas.

Se trata de Giancarlo Fisichella, que acaba de cumplir 50 años. Debido a esta efeméride, el italiano repasa para La Gazzetta dello Sport su amplia trayectoria en la que en palabras para el ovetense, Flavio Briatore o Michael Schumacher.

Sobre Fernando Alonso asegura “Alonso fue mi compañero más fuerte: rápido, muy preparado y no fallaba nunca... Juntos tuvimos dos buenas temporadas”. Sin embargo, a pesar de esos elogios, deja caer que él podría haber sido el campeón del mundo con Renault en 2005 en lugar del español.

“En el 2005, empecé ganando en Australia, pero luego problemas técnicos y otras circunstancias ralentizaron mi carrera hacia el título. Me tuve que sacrificar por el equipo", asegura Fisichella. Una declaración cuanto menos extraña, difícil de entender viendo los números de uno y otro piloto y que denota que, por otro lado, aquella temporada pudo haber alguna cosa que se escapa a la opinión pública.

Tal vez por este motivo señala que Flavio Briatore no es al que más le debe en el ‘gran circo’, aunque si un hombre muy importante en su carrera. “¿Que si es al que más debo en la F1? No, aunque fue muy importante. Antes que a nadie diría a Giancarlo Minardi, el primero que me dio un coche para debutar en F1. Briatore me llevó a Benetton y, luego, quiso que volviera con él en Renault", recordó el expiloto italiano, que ahora forma parte de un programa de GT’s de Ferrari.

Michael Schumacher fue el otro nombre propio por el que se cuestionó a Giancarlo Fisichella, y no hay dudas sobre el germano. "Schumacher es el mejor de la historia. Por desgracia, nunca corrimos en el mismo equipo. Me habría gustado ver la telemetría. Con todo, compartimos muy buenos momentos. A veces, se bajaba del coche después de una carrera o un partido de fútbol y ni había sudado", señaló el expiloto.

Flores para Carlos Sainz

Por último, y continuando en clave Ferrari, el italiano señaló que la pareja que forman Carlos Sainz y Charles Leclerc “son la pareja más fuerte de la Fórmula 1 o una de ellas. Los dos tienen calidad para ser campeones del mundo".