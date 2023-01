Si hace unos días era Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, el que ensalzaba la figura de Fernando Alonso y sus muchas posibilidades de llevar a la cima a Aston Martin, ahora ha sido el director técnico de la Fórmula 1, Pat Symonds, el encargado de echar flores al piloto asturiano y su nuevo equipo.

Algo pues parece estar cambiando en la FIA, organización con la que el ovetense ha mantenido históricamente más de un encontronazo debido a la sinceridad de sus manifestaciones y que también han acabado pasándole factura en la pista.

Pero la FIA parece haberse dado cuenta que Fernando Alonso es, a sus 41 años, uno de los grandes reclamos del ‘gran circo’ para todos los aficionados y por ello no duda, dejando al margen su edad, en alabar su entrega, dedicación y talento.

"Creo que aún es capaz de ganar si le dan un buen coche. No es un factor tan decisivo su edad. Los coches de ahora no exigen tanto físicamente. Hay que tener mucho aguante, pero también está la dirección asistida. Tienes que ser capaz de resistir las fuerzas G, pero si sigues entrenándote bien, puedes hacerlo”, aseguró Symonds en el foro empresarial de 'Autosport International'. Y eso sabiendo perfectamente que el ovetense no se impone en un gran premio desde 2013, cuando ganó con su Ferrari en Barcelona.

Elogios y reconocimiento a una trayectoria

“Creo que Fernando mantiene la agilidad mental de siempre. ¿Sigue siendo tan rápido como lo era en el pasado? No lo sé. Pero creo que si lo pones al volante del coche adecuado, estoy seguro de que todavía puede ganar carreras", prosiguió el actual director técnico de la Fórmula 1 pero que que en su día fue también pieza clave de los dos títulos de Fernando Alonso con Renault y Flavio Briatore.

"Fernando es un piloto extremadamente hábil, y debemos recordar que es cierto que 'sólo' ganó dos Mundiales de F1, pero ha terminado como subcampeón muchas veces. Y cualquiera de esos años en los que terminó segundo, tuvo muchas posibilidades de coronarse. Así que podría haber sido cinco veces campeón mundial, pero no lo fue, en parte, por culpa del destino", concluyó Pat Symonds dejando claro que algo está cambiando en la visión de la FIA respecto a Fernando Alonso.