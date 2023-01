No hay mucho margen para la justificación. Los numerosos abandonos de Fernando Alonso con Alpine la pasada temporada dejaron al descubierto las carencias de la escudería francesa y los muchos problemas de fiabilidad del A522. De ahí que las quejas del ovetense se convirtieran en una constante una vez superado el ecuador de la competición.

Pese a ello, desde el antiguo equipo del piloto asturiano se empeñan en desacreditarle y defender que su estrategia fue la adecuada pues en 2022 debían priorizar el rendimiento sobre la fiabilidad.

"Hemos hecho lo adecuado. No soy el responsable de la unidad de potencia, pero sí de la especificación del motor y no la veo sólo en su arquitectura, sino también en su rendimiento. Al final, tuvimos que tomar una decisión que pensamos que era lo correcto, hemos apretado el rendimiento y tomado un riesgo con la fiabilidad", señaló el director técnico de Alpine, Matt Harman, en una entrevista con Racing News 365.

El británico no se arrepiente de todos los abandonos sufridos el pasado curso, la mayoría de los cuales tuvieron lugar en el monoplaza de Fernando Alonso. Es más, se reafirma en que “si hubiese podido retroceder en el tiempo, habría hecho lo mismo”.

“Era realmente importante en la era de homologación tener rendimiento y una unidad de potencia competitiva. En mi mente, ahora tenemos una que es capaz de competir con Mercedes, Ferrari y Honda", insistió Harman.

Tímido reconocimiento de errores

No obstante, desde Enstone reconocen al menos que no le dieron a Fernando Alonso las armas que necesitaba para poder haber cumplido con ‘El Plan’. “No lo hemos hecho tan bien como nos gustaría en 2022, pero hemos aprendido mucho y tenemos plena confianza para este año. No vamos a repetir nuestros problemas, vamos a analizar bien la fiabilidad", zanjó Harman.

Unas palabras que llegan a buenas horas… para Fernando Alonso, que ahora espera recuperar con Aston Martin el tiempo perdido en 2022 con un A522 que estuvo muy lejos de las expectativas generadas. Algo que espera no le suceda en 2023, dónde ya tiene objetivos muy concretos.