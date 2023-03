Lejos de estar ‘calladitos’ tras la exhibición de Fernando Alonso en el circuito de Sakir a los mandos de su nuevo AMR23, Alpine continúa evidenciando de manera pública que todavía no ha superado la marcha del piloto asturiano al final de la pasada temporada.

En la escudería francesa están muy escocidos, sobre todo el jefe de Alpine, Otmar Szafnauer, uno de los grandes responsables de la marcha del ovetense no sólo con sus acciones, sino también con declaraciones en las nunca respaldó al cien por cien a Fernando Alonso.

Algo que, ahora ya como rival en Aston Martin, sigue haciendo. De hecho, sus palabras puede que hayan sido las únicas negativas sobre el español tras su podio en el Gran Premio de Bahréin y ser nombrado mejor piloto del día.

El rumano, una vez más, volvió a insistir en el tema de su edad, algo que le llevó el pasado verano a ofrecerle sólo una temporada de contrato y que acabó precipitando su salida de Alpine. "No lo sé, desde que está allí, solo puedo ver lo que veo desde fuera, creo que sigue muy motivado, vive para esto, así que pienso que la motivación de Fernando está absolutamente todavía ahí", dijo szafnauer para comenzar en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Pero claro, la cosa no podía quedar sólo ahí. Una vez más, el jefe de Alpine metió su particular ‘puya’. "Así que estoy seguro de que está motivado, la cuestión será la edad, que nos alcanza a todos, no tengo ni idea de cuándo, o si eso va a suceder", intentando bajar el impacto y la popularidad alcanzada por el ovetense en este arranque de temporada.

Palabras de nuevo desafortunadas pero para nada sorprendentes viniendo de quién vienen. Otmar Szafnauer fue uno de los grandes responsables de la marcha de Fernando Alonso de Alpine y no debe estar sentándole muy bien cómo le están yendo las cosas en Aston Martin.

En Bahréin el asturiano fue tercero y su compañero, Lance Stroll, finalizó en sexto. Por contra, en la escudería francesa Esteban Ocon abandonó tras tres sanciones y Gasly terminó noveno y sumó apenas dos puntos. Los resultados hablan por sí solos.

Las acciones de Aston Martin se disparan

Y mientras todo esto sucede, en Aston Martin se frotan las manos con Fernando Alonso. Y es que el fabricante británico de automóviles de lujo y alto rendimiento vio cómo el valor de sus acciones subía un 24,66 % este lunes en la Bolsa de Valores de Londres, impulsadas por la carrera en el Gran Premio de Baréin.

Los títulos de la firma británica avanzaban un 24,66 % a media mañana, tan solo un día después de que el piloto español Fernando Alonso subiera al podio en su primera carrera con Aston Martin.