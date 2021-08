Terelu Campos no está pasando por un buen momento. La presentadora se encuentra en un delicado estado de salud y su hermana, Carmen Borrego, se encargó de contarlo en ‘Viva la Vida’ de Telecinco.

Carmen comentó que llama todos los días a Terelu. “La llamo todos los días para preocuparme por un problema de salud que tiene", dijo ante la sorpresa de todos los que estaban en el plató.

Sin embargo, Carmen Borrego se encargó de despreocupar a los asistentes, aunque no quiso detallar cuál es el problema de salud que está sufriendo la presentadora. "No lo quiero decir pero no es preocupante", matizó para confiar al personal.