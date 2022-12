Ibai Llanos es uno de los hombres de moda en España. Su buen rollo con varios deportistas de élite le han abierto una ventana internacional. Y por ella se ha colado Tini. Se trata de una de las mayores promesas de la música latinoamericana, y es que la argentina, después de protagonizar Violeta, la exitosa serie de Diseny Channel, ha sabido cambiar radicalmente su imagen y triunfar en una industria muy complicada. Aunque no es ni la primera ni la única, ya se sabe. Estos días se encuentra de visita por España después de actuar en el Coca-Cola Music Experience 2021, y lo último que ha hecho ha sido entrar en directo en un streaming de Ibai Llanos.

A la joven, que tampoco tiene demasiada idea de quién es el vasco, le habrá quedado claro que es un vacilón. Como esas personas que se inventan una vida paralela para ligarse a alguien en una discoteca. Pobre Tini, que inocente le preguntó los años que lleva siendo streamer: "uno y medio. Antes me dedicaba a otra cosa. Yo era actor. Yo salí en la primera temporada de élite con un personaje secundario y también en El Internado. Tuve varios problemas con directores de cine, con uno muy conocido, Paco de León, tuvimos un rifirrafe que salió en los medios y me di cuenta que no quería ser actor". La cantante tenía una cara de ilusionada por lo que estaba escuchando, algo que se marchitó cuando él dijo: "me lo he inventado todo".

Tini, tan natural como siempre, soltó un: "oh, no boludo no...", se levantó riéndose, dio vueltas por la habitación y volvió a sentarse al lado de Ibai Llanos. Y después muchos se preguntan por qué este streamer es uno de los más populares de todo el mundo...