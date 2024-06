Marta Riesco destroza a Antonio David y denuncia sus mentiras: "Soy una payasa"

Marta Riesco ha regresado a la televisión por sus fueros. La ex colaboradora de Sálvame ha vuelto al programa Ni que fuéramos para conceder una entrevista demoledora para su ex pareja Antonio David Flores. María Patiño ha sido la encargada de hacerle las preguntas a la ahora 'influencer', que muchos meses después ha roto su silencio para cargar sus tintas contra su ex.

Riesco ha sido contundente y ha destapado los engaños que según ella sufrió de Antonio David durante el tiempo en el que mantuvieron una relación sentimental. Además de sentirse engañada, Marta Riesco ha relatado cómo Antonio David Flores quiso mantener en secreto su relación hasta el último momento. Por otro lado Riesco asegura que pagó numerosos gastos de su ex pareja, mientras ella no podía.

Ni que Fuéramos está agitando el avispero de la audiencia en sus primeros pasos. El programa de Lydia Lozano, María Patiño, Belén Esteban, Kiko Matamoros, Víctor Sandoval... y ahora también Kiko Hernández, está dando bombazo tras bombazo desde el desencuentro Belén Esteban - Terelu Campos hasta este serial con Marta Riesco.

Kiko Matamoros, María Patiño y Belén Esteban en Ni que fuéramos' / Yotubue

Las mentiras de Antonio David a Marta Riesco según ha contado en la entrevista a Ni que Fuéramos

“Todo lo pagué yo. Por la situación… ahora lo veo y digo, soy tonta, soy una payasa. Seré tonta, pagando todo, ganando lo que ganaba”, se ha sincerado la ex colaboradora de Sálvame.

“AVE, trajes… no me compraba cosas de marca y se las compraba a él. Me han dejado dinero mis padres”, continuaba comentando Riesco sobre el tren de vida que llevaba Antonio David y en cambio, ella se quedaba casi sin recursos económicos.

Por otro lado Marta Riesco ha relatado cómo fue el proceso hasta que se conoció la relación sentimental entre ella y Antonio David. “En cuanto saltó la noticia de mi historia con Antonio David, todo el foco fue hacia a mí”, recuerda Marta Riesco en la entrevista con María Patiño. Una información que se conoció a raíz de una portada exclusiva de Antonio David en la revista Lectura, del grupo Prensa Iberica.

Portada de Lecturas anunciando el divorcio de Antonio David y Olga Moreno / SD

Sin embargo Riesco se siente engañada: “Yo le decía, divorciarte, porque me van a reventar cuando esto salga a la luz. Perdí credibilidad, carrera… un día llorando le dije que no volviera a casa hasta que se divorciara. A los tres días, yo hablo con Kiko Matamoros y le digo que estoy con él, antes Antonio David viene a mi casa con unos papeles del divorcio falsos, pero a dia de hoy no se han firmado. No eran reales. Me enseñó unos papeles falsos de su divorcio”

“Él no se atrevía a decirle a su familia que llevábamos un año. Cuando salió la portada no estaba dispuesta a que pensasen que era una más a la que podía llevar a un hotel”, relata Riesco, muy dolida. "Me dijo que quería casarse conmigo y tener hijos", insitía Riesco en las mentiras que asegura le contó Antonio David y añadía: "Mientras yo estaba en un festival, él estaba hablando con otra chica".

Unas declaraciones demoledoras de Marta Riesco sobre su relación con Antonio David que añaden más leña al fuego a la polémica. De hecho Marta Riesco ya desplumó a su ex pareja en Ni que Fuéramos en una primera entrevista muy contundente.